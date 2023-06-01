Цього літа Ліонель Мессі може залишити ПСЖ. Аргентинець мав конфлікт із клубом через неузгоджену поїздку до Саудівської Аравії.

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А тепер тренер парижан Крістоф Галтьє заявив. що гра 38 туру Ліги 1 проти Клермона стане для Мессі останньою на "Парк-де-Пренс". Втім клуб поспішив спростувати заяву коуча. ПСЖ наполягає, що журналісти невірно зрозуміли його слова.

Крістоф Галтьє висловився не зовсім коректно. Хочемо запевнити, що він мав на увазі те, що матч із Клермоном стане останнім для Мессі та ПСЖ саме у нинішньому сезоні,

– йдеться у заяві клубу.

Контракт Мессі із парижанами завершується наприкінці червня цього року. Лео перейшов до ПСЖ влітку 2021 року і за цей час забив 32 голи у 74 матчах.

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Разом із командою нападник двічі ставав чемпіоном Франції та вигравав Суперкубок країни. Втім у Лізі чемпіонів ПСЖ зазнавав невдач, двічі поспіль вилетівши в 1/8 фіналу.