Ліга чемпіонів: хто вийшов в 1/4 фіналу

Джерело:24 канал
У вівторок, 9 березня, відбулись перші матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Хто вийшов в 1/4 фіналу – в матеріалі Спорт24.
Ювентус – Порту та Боруссія Д – Севілья видали бойові поєдинки. Не обійшлось і без сенсацій. За сумою двох матчів команда Андреа Пірло прикро покинула Лігу чемпіонів. Хоча сумарний рахунок двох матчі склав 4:4, але португальський клуб двічі забив на виїзді у Турині.
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У другому матчі було теж не менш спекотно. Іспанський гранд дав солідний бій у Німеччині та зробив неймовірний камбек, зрівнявши рахунок до 2:2. Однак у першій зустрічі "джмелі" перемогли суперника 3:2, це дозволило німцям святкувати вихід в 1/4 фіналу турніру.