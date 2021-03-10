Ліга чемпіонів: хто вийшов в 1/4 фіналу

У вівторок, 9 березня, відбулись перші матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Хто вийшов в 1/4 фіналу – в матеріалі Спорт24.

Ювентус – Порту та Боруссія Д – Севілья видали бойові поєдинки. Не обійшлось і без сенсацій. За сумою двох матчів команда Андреа Пірло прикро покинула Лігу чемпіонів. Хоча сумарний рахунок двох матчі склав 4:4, але португальський клуб двічі забив на виїзді у Турині.

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У другому матчі було теж не менш спекотно. Іспанський гранд дав солідний бій у Німеччині та зробив неймовірний камбек, зрівнявши рахунок до 2:2. Однак у першій зустрічі "джмелі" перемогли суперника 3:2, це дозволило німцям святкувати вихід в 1/4 фіналу турніру.

Хто вийшов в 1/4 фіналу

Боруссія Д

Порту

Хто ще може вийти у чвертьфінал Ліги чемпіонів

МанСіті

Боруссія М

Реал

Аталанта

Баварія

Лаціо

Челсі

Атлетіко

Ще два чвертьфіналісти визначаться 10 березня у матчах ПСЖ – Барселона та Ліверпуль – Лейпциг. Усі інші учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів будуть відомі 16-17 березня.