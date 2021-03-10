Ювентус та Порту у ніч з 9 на 10 березня зіграли матчі-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. За підсумками двох зустрічей путівку у чвертьфінал виборов португальсикий Порту.

Ювентус – Порту 3:2

Гол: К'єза, 49, 63, Рабіо, 117 – Олівейра, 19 (пен.), 115

Вилучення: Таремі, 54 (Порту)

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У першому матчі португальський клуб здобув перемогу з рахунком 2:1, тому повторне протистояння обіцяло бути досить інтригуючим. "Дракони" розписалися у воротах "Старої синьйори" на початку кожного з таймів, а в кінці поєдинку К'єза відквитав один гол.

Перед відповідальним матчем Ювентус провів зустріч чемпіонату Італії, обігравши Лаціо з рахунком 3:1. Порту у своїй національній першості зустрічався з Жил Вісенте і здобув перемогу з рахунком 2:0.

Цікаво, що обидві команди в цьому сезоні ризикують скласти повноваження чемпіонів своїх країн. Ювентус йде на третій позиції турнірної таблиці Серії А, а Порту займає друге місце, відстаючи від лідируючого Спортинга на десять очок.

І знову Порту перший

Команди досить активно розпочали матч і створили перші моменти ще до 10-ї хвилини. Після навісу з правого флангу Мората головою розстрілював ворота, і Марчесін в стрибку відбив м'яч.

Згодом відповів Порту – Занусі на лівому фланзі розібрався з опонентом і прострілив на Таремі, який завдав удар, але Щенсний ногою відбив м'яч. Таремі головою намагався добити, і м'яч пройшовся по поперечині.

На 17-й хвилині Демірал збив у штрафному Таремі і заробив пенальті у власні ворота. Олівейра холоднокровно реалізував вирок і зробив рахунок 0:1.

Відео голу Олівейри

У середині першого тайму гості з Португалії створили справжню бурю на ворота Ювентуса. Три атаки Порту поспіль, з моментами і ударами, але Щенсний впорався. Оборона "Юве" тріщала по швах.

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Ювентус в контратаці також відповів. Після навісу Куадрадо Манафа не дотягнувся до м'яча, і Мората виявився на ударній позиції перед Марчесіном. Голкіпер виручив свою команду.

Після перерви туринцям вдалося відновити паритет у матчі. Роналду зупинив закид у штрафний, але поступився правом на удар К'єзі – і Федеріко вгвинтив м'яч у дальню дев'ятку.

Відео першого голу К'єзи

На 54-й хвилині футболіст Порту Таремі заробив другу жовтку картку та залишив свою команду на увесь другий тайм у меншості.

Відео вилучення Таремі

За декілька хвилин Ювентус втратив ідеальний шанс реалізувати більшість: К'єза у штрафному Порту зіграв на випередження, і Пепе завадив супернику завдати влучного удару по порожніх воротах – м'яч потрапив у стійку.

Все ж, на 63-й хвилині К'єза використав ще один момент і Ювентус вийшов вперед. Куадрадо зробив навіс до воротарського Порту, і К'єза головою точно пробив під поперечину.

Відео другого голу К'єзи

Наприкінці основного часу Ювентус був близький, щоб закінчити матч без овертайму. Але втрутилася система VAR. Мората забив від стійки, вийшовши віч-на-віч, але при цьому попався в офсайд.

На 3 компенсованій хвилині Куадрадо на правому фланзі пройшов опонента і з кута штрафного влучив у поперечину. М'яч ніяк не хотів летіти у ворота Порту і команди змушені грати два додаткові тайми по 15 хвилин (у першому матчі Порту також здобув домашню перемогу з рахунком 2:1).

Сенсаційна поразка Ювентуса