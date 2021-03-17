Баварія завдала поразки Лаціо та зіграє в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: відео
Мюнхенська Баварія та римське Лаціо 17 березня зустрілися у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на полі Баварії завершився перемогою німецького клубу.
Джерело:24 канал
Баварія – Лаціо 2:1
Голи: Левандовський, 33 (п), Чупо-Мотінг, 73 – Парело, 82
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- Інтрига у протистоянні між Баварією та Лаціо "залишилася" у Римі, де мюнхенський клуб відсвяткував впевнену перемогу з рахунком 4:1. Італійському клубу у матчі-відповіді потрібно було забивати мінімум 4 голи.
- У складі обох команд відбулися по одній суттєвій зміні у порівнянні з першим матчем.
- Баварія виходила без капітана Мануеля Ноєра, якого замінив Александр Нюбель. Натомість на лаві запасних Лаціо залишився ключовий нападник Чіро Іммобіле.
Баварія логічно домінувала на футбольному полі від стартового свистка, хоча й дозволяла гостям також атакувати. Після обміну незначними моментами на старті гри Баварія могла відкривати рахунок на 12 хвилині.
Лерой Сане змістився з правого флангу до центру та завдав удару у дальній кут. На щастя для Пепи Рейни, м'яч не залетів у сітку воріт.
Лаціо відповів на 15 хвилині. Мілінкович-Савич відгукнувся на закидання у штрафний і з близької відстані пробивав по воротах Нюбеля. Голкіпер Баварії спіймав м'яч, а в гравця Лаціо, ймовірно, був офсайд.
На 31 хвилині гри Баварія виконала свій перший кутовий і несподівано заробила пенальті. Мурікі у штрафному затримав Горецку. Удар з позначки впевнено реалізував Левандовський, для якого цей гол став 73 у Лізі чемпіонів.
Відео голу Левандовського
Відразу по перерві Левандовський міг оформити дубль. Мюнхенці перехопили м'яч, після чого польський нападник з гострого кута намагався переграти Рейну. Іспанський голкіпер відбив м'яч.
Баварія своєю грою заколисала глядачів матчу. Розбудити фанів вирішив Левандовський, який у середині тайму потужно з-за меж штрафного пробив у стійку.
Римський клуб відповів моментом Корреа, який не зміг реалізувати рандеву з Нюбелем. Ймовірно, гравець Лаціо був в офсайді. Баварія відповіла відразу.
Давід Алаба, який після замінив Горецки перемістився у центр поля, вивіреною передачею вивів Чупо-Мотінг на побачення з Рейною. Досвідчений форвард впевнено переграв голкіпера – 2:0!
Відео голу Чупо-Мотінга
Баварія була б не Баварією, якби не пропустила бодай гол. На 82 хвилині Лаціо виконав штрафний. Захисники Баварії забули про Пароло на дальній стійці, який не залишив шансів Нюбелю.
Відео голу Пароло
На цьому команди й зупинилися. Баварія святкує чергову перемогу та крокує до чвертьфіналу. Свого наступного суперника Баварія дізнається 19 березня.
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