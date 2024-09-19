Вперше у своїй історії Ліга чемпіонів отримала ексклюзивний тиждень для матчів туру. Триденний марафон найпрестижнішого турніру завершився 19 вересня, пише 24 Канал.

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Результати та огляди матчів 1 туру Ліги чемпіонів за 19 вересня

У першому слоті відбулися два матчі. Португальська Бенфіка на виїзді обіграла сербську Црвену Звезду з рахунком 2:1. Анатолій Трубін відіграв весь матч, але не зумів зберегти ворота "сухими". Проте у пропущеному голі більше питань до захисників "орлів", ніж до українського голкіпера.

В іншому матчі леверкузенський Баєр на виїзді розтрощив Феєнорд (4:0). У "фармацевтів" дублем відзначився 21-річний хавбек Флоріан Вірц.

На вечірній слот третього ігрового дня були винесені поєдинки за участю Арсеналу, Барселони, Атлетіко.

Феєнорд – Баєр 0:4

Голи: 5, 36, Грімальдо, 30, Велленройтер, 45 (автогол)

Црвена Звезда – Бенфіка 1:2

Голи: Мілсон, 86 – Арктюркоглу, 9, Кокджу, 29

Аталанта – Арсенал

Атлетіко – Лейпциг

Брест – Штурм

Монако – Барселона

За підсумком 1-го туру Ліги чемпіонів буде сформована турнірна таблиця, яка складається з 36 команд.

Наступний тур Ліги чемпіонів відбудеться 1 та 2 жовтня. Представник України донецький Шахтар зіграє проти Аталанти.