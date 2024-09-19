Црвена Звезда – Бенфіка 1:2

Голи: Мілсон, 86 – Актюркоглу, 9, Кокчу, 29.

В Лізі чемпіонів продовжується перший тур сезону 2024-2025. На середу була винесена зустріч за участю Бенфіки, яку представляє українець Анатолій Трубін, повідомляє 24 Канал.

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Безпомилкова гра Трубіна

Воротар вже традиційно потрапив до основи лісабонців, які у першому турі бились проти сербської Црвени Звезди. Цього сезону Анатолій мав у своєму активі два кліншити у п'яти іграх.

Був Трубін близький до "сухого" матчу і на цей раз. Црвена Звезда не поступалась Бенфіці ані у володінні м'ячем, ані по створеним моментам. Тим не менш, португальцям вдалось забити двічі до перерви.

Точними ударами відзначились представники збірної Туреччини Актюркоглу та Кокчу. Підопічні Бруну Лаже так і довели матч до перемоги, проте під завісу все ж дали сербам можливість скоротити відставання.

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Мілсон реалізував вихід сам на сам після хитрого пасу Ндіає. Трубін за гру здійснив два сейви, проте у цьому моменті не встиг накрити удар ангольця. Тим не менш, Бенфіка вдало стартувала в Лізі чемпіонів та потішила українських фанів перемогою саме над сербами.

Відеоогляд матчу Црвена Звезда – Бенфіка