Ігровий день Ліги чемпіонів відкривали два поєдинки. В одному з них донецький Шахтар протистояв італійській Болоньї, пише 24 Канал.
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Результати та огляди матчів 1 туру Ліги чемпіонів за 18 вересня
У стартовому поєдинку підопічні Маріно Пушича розписали мирову з представником Серії А (0:0). В дебюті матчу Судаков не реалізував пенальті. Завдяки надійній грі Різника "гірники" здобули важливу нічию.
Кривдники Динамо, австрійський Зальцбург, з розгромним рахунком поступилися празькій Спарті (0:3). Нагадаємо, що за підсумком раунду плей-оф "червоні бики" відправили "біло-синіх" до Ліги Європи.
У Парижі каталонська Жирона разом з Віктором Циганковим грає дебютну зустріч в Лізі чемпіонів.
Також свій перший матч на рівні Ліги чемпіонів проводить Данило Ігнатенко. Його Слован з Братиславі на виїзді грає проти Селтіка.
А в Англії на "Етіхаді" проходить рімейк фіналу Ліги чемпіонів-2023, в якому протистояли Манчестер Сіті та Інтер.
Всі результати та огляди матчів будуть доступні в цій оновленій новині.
Болонья – Шахтар 0:0
Спарта – Зальцбург 3:0
Голи: Кайрінен, 2, Олатунджі, 42, Лачі, 58
22:00. Селтік – Слован
22:00. ПСЖ – Жирона
22:00. Брюгге – Боруссія Д
22:00. Манчестер Сіті – Інтер
Перший тур оновленої Ліги чемпіонів-2024/25 завершиться у четвер, 19 вересня. У цей день в бій вступають Бенфіка Анатолія Трубіна, Арсенал Олександра Зінченка, Баєр, Барселона та Атлетіко.