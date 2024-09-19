Впервые в своей истории Лига чемпионов получила эксклюзивную неделю для матчей тура. Трехдневный марафон самого престижного турнира завершился 19 сентября, пишет 24 Канал.
Читайте также Ничья Шахтера и ремейк финала-2023: результаты матчей Лиги чемпионов за 18 сентября
Результаты и обзоры матчей 1 тура Лиги чемпионов за 19 сентября
В первом слоте состоялись два матча. Португальская Бенфика на выезде обыграла сербскую Црвену Звезду со счетом 2:1. Анатолий Трубин отыграл весь матч, но не сумел сохранить ворота "сухими". Однако в пропущенном голе больше вопросов к защитникам "орлов", чем к украинскому голкиперу.
В другом матче леверкузенский Байер на выезде сокрушил Фейенорд (4:0). У "фармацевтов" дублем отметился 21-летний хавбек Флориан Вирц.
На вечерний слот третьего игрового дня были вынесены поединки с участием Арсенала, Барселоны, Атлетико.
Фейенорд – Байер 0:4
Голы: 5, 36, Гримальдо, 30, Велленройтер, 45 (автогол)
Црвена Звезда – Бенфика 1:2
Голы: Милсон, 86 – Арктюркоглу, 9, Кокджу, 29
Аталанта – Арсенал
Атлетико – Лейпциг
Брест – Штурм
Монако – Барселона
По итогу 1-го тура Лиги чемпионов будет сформирована турнирная таблица, которая состоит из 36 команд.
Следующий тур Лиги чемпионов состоится 1 и 2 октября. Представитель Украины донецкий Шахтер сыграет против Аталанты.