Впервые в своей истории Лига чемпионов получила эксклюзивную неделю для матчей тура. Трехдневный марафон самого престижного турнира завершился 19 сентября, пишет 24 Канал.

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Результаты и обзоры матчей 1 тура Лиги чемпионов за 19 сентября

В первом слоте состоялись два матча. Португальская Бенфика на выезде обыграла сербскую Црвену Звезду со счетом 2:1. Анатолий Трубин отыграл весь матч, но не сумел сохранить ворота "сухими". Однако в пропущенном голе больше вопросов к защитникам "орлов", чем к украинскому голкиперу.

В другом матче леверкузенский Байер на выезде сокрушил Фейенорд (4:0). У "фармацевтов" дублем отметился 21-летний хавбек Флориан Вирц.

На вечерний слот третьего игрового дня были вынесены поединки с участием Арсенала, Барселоны, Атлетико.

Фейенорд – Байер 0:4

Голы: 5, 36, Гримальдо, 30, Велленройтер, 45 (автогол)

Црвена Звезда – Бенфика 1:2

Голы: Милсон, 86 – Арктюркоглу, 9, Кокджу, 29

Аталанта – Арсенал

Атлетико – Лейпциг

Брест – Штурм

Монако – Барселона

По итогу 1-го тура Лиги чемпионов будет сформирована турнирная таблица, которая состоит из 36 команд.

Следующий тур Лиги чемпионов состоится 1 и 2 октября. Представитель Украины донецкий Шахтер сыграет против Аталанты.