Успіх Аталанти в Серії А облегшив шлях Динамо в Лізі чемпіонів: деталі формату кваліфікації

Кияни могли отримати неприємного суперника вже на стартовій стадії відбору Ліги чемпіонів. Проте успіх Аталанти спричинив зсув сітки, тому Динамо опинилось серед сіяних команд.

В чемпіонаті Італії цими вихідними проходять матчі останнього туру сезону 2023-2024. Підсумкова таблиця сезону Серії А вплинула на перспективи Динамо в Лізі чемпіонів наступного сезону, пише 24 Канал.

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Аталанта розриває цього тижня

Кияни стартуватимуть з другого кваліфікаційного раунду. Для виходу в основну стадію Ліги чемпіонів "біло-синім" потрібно пройти трьох опонентів. І вже на стартовому етапі Динамо могли отримати непростого суперника.

Віцечемпіон УПЛ мав бути несіяним на цій стадії, тому серед потенційних суперників були Зальцбург, Славія та Фенербахче. Втім результати сезону в Серії А змінили ситуацію для Динамо на краще.

Річ у тім, що у топ-4 за підсумками сезону потрапила Аталанта. Команда з Бергамо в останньому турі розгромила Торіно та скористалась осічкою Болоньї (0:2 від Дженоа), потіснивши її на п'яте місце.

Результат на руку Динамо та Трубіну

А посеред тижня підопічні Гасперіні ще і виграли Лігу Європи (3:0 з Баєром). Оскільки бергамаски вийшли в Лігу чемпіонів через чемпіонат, слот для переможця ЛЄ в головному єврокубку залишився вакантним.

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Він дістався найбільш рейтинговій команді кваліфікації. Нею стала Бенфіка, за яку виступає Анатолій Трубін. Як наслідок, зникнення лісабонців з кваліфікації дозволило Зальцбургу та Славії стартувати з третього кваліфікаційного раунду, а не другого.

Це як раз і допомогло Динамо опинитися у другому раунді серед сіяних разом з Фенербахче. Тож суперником киян на цьому етапі будуть сербський Партизан або швейцарське Лугано. Жеребкування цієї стадії відбудеться 19 червня.

Що треба Динамо для євроосені

Якщо кияни пройдуть свого опонента, то гарантують собі як мінімум місце в основній стадії Ліги Європи (в разі вильоту на одному із наступних етапів кваліфікації ЛЧ). В такому випадку у третьому раунді відбору Динамо доведеться зіграти з Рейнджерсом, Славією, Зальцбургом або Ліллем.

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З іншого ж боку місце Аталанти у топ-4 не дозволило бронзовому призеру УПЛ Кривбасу автоматично пропустити третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Підопічним Вернидуба потрібно буде пройти бодай одного суперника для потрапляння в основну сітку Ліги конференцій або ж двох, щоб потрапити в головний турнір Ліги Європи.