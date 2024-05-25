У суботу, 25 травня, відбулися фінальні матчі 30-го туру чемпіонату України. 24 Канал підбиває підсумки заключних поєдинків сезону.

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Динамо допомогло Поліссю потрапити в єврокубки

У попередніх турах Шахтар оформив чемпіонство, а Динамо та Кривбас здобули срібні та бронзові нагороди. А от доля двох путівок до Ліги конференцій, а також невдахи сезону стали відомі за підсумком останніх матчів.

ЛНЗ – Ворскла 1:0

Гол: Тілль, 16

Поєдинок у Черкасах не мав турнірного значення. Долю поєдинку вирішив гол легіонера з Люксембургу Олів'є Тілля, який закрутив м'яч від кутового прапорця.

Відеоогляд матчу ЛНЗ – Ворскла

Кривбас – Минай 3:0

Голи: Понєдєльнік, 38, Кузик, 42, Кожушко, 66

Підопічні Желько Любеновича стали командою-відкриттям весняної частини чемпіонату. Футболісти Минаю перед останнім туром зберігали шанси на порятунок. Але закарпатській команді потрібно було перемагати бронзових призерів УПЛ.

Проте у Кривому Розі дива не сталося. Команда Юрія Вернидуба впевнено перемогла гостей, забивши три м'ячі. Минай залишив УПЛ.

Оболонь – Олександрія 0:3

Голи: Беззера, 24, 61, Ковалець, 49

Київська Оболонь була на межі прямого вильоту. "Пивоварам" потрібно було перемагати Олександрію, щоб не залежати від результату в Кривому Розі.

Підопічні Ротаня без проблем обіграла киян: дубль на рахунку бразильця Беззери, а ще один гол забив Ковалець.

Оболонь фінішувала на 14 місці та зіграє у перехідних матчах.

Зоря – Колос 0:1

Гол: Дієго Каріока, 75

У разі поразки від Зорі ковалівці могли опинитися у зоні перехідних матчів. Щоб позбавити своїх уболівальників валідольних поєдинків, Колос повинен був вигравати останній матч.

За 15 хвилин бразильський форвард ковалівців Дієго Каріока забив переможний гол та подарував прописку на наступний сезон.

Металіст 1925 – Верес 1:2

Голи: Юрченко, 73 (пенальті) – Дахновський, 33, Гайдучик, 62

У битві аутсайдерів сильнішим виявився Верес. Дахновський та Гайдучик відправили Металіст 1925 у Першу лігу. У харків'ян гол престижу з пенальті забив Юрченко.

Полісся – Шахтар 2:0

Голи: Педріньйо, 27 (автогол), Луїфер, 29

Лише перемога та поразка Руху дарували путівку в єврокубки житомирській команді. Завдання "вовкам" полегшив суперник, який виставив напіврезервний склад.

Два голи у першому таймі принесли перемогу дебютантам УПЛ. А динамівці у паралельному матчі забезпечили заповітну путівку.

Рух – Динамо 1:2

Голи: Дідик, 63 – Діалло, 52, Царенко, 77

Львівська команда була фаворитом у боротьбі за місце в Лізі конференцій. "Жовто-чорних" влаштовувала навіть нічия. Однак команда Шовковського, яка теж грала напіврезервним складом, зуміла вирвати перемогу завдяки голам Діалло та Царенка. У Руху гол престижу на рахунку Дідика.

Чорноморець – Дніпро-1 0:2

Голи: Очеретько, 45+1, Третьяков, 73

Дніпро-1 у весняній частині чемпіонату втратив шанси на медалі та міг опинитися поза зоною єврокубків. Однак в останньому турі підопічні Максимова завдяки голам Очеретька та Третьякова здобули пітівку в Лігу конференцій.

Підсумки чемпіонату УПЛ сезону-2023/24

Таким чином, Українe в єврокубках представлять Шахтар (Ліга чемпіонів), Динамо (Ліга чемпіонів), Кривбас (Лига Європи), Дніпро-1 та Полісся (обидві – Ліга конференцій). Минай та Металіст 1925 наступний сезон проведуть у Першій лізі. Верес та Оболонь зіграють у перехідних матчах за право продовжити прописку в УПЛ. "Пивовари" зіграють проти Лівого Берега, а рівненська команда з Епіцентром.