В чемпионате Италии в эти выходные проходят матчи последнего тура сезона 2023-2024. Итоговая таблица сезона Серии А повлияла на перспективы Динамо в Лиге чемпионов следующего сезона, пишет 24 Канал.

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Аталанта разрывает на этой неделе

Киевляне будут стартовать со второго квалификационного раунда. Для выхода в основную стадию Лиги чемпионов "бело-синим" нужно пройти трех оппонентов. И уже на стартовом этапе Динамо могли получить непростого соперника.

Вице-чемпион УПЛ должен был быть несеяным на этой стадии, поэтому среди потенциальных соперников были Зальцбург, Славия и Фенербахче. Впрочем, результаты сезона в Серии А изменили ситуацию для Динамо к лучшему.

Дело в том, что в топ-4 по итогам сезона попала Аталанта. Команда из Бергамо в последнем туре разгромила Торино и воспользовалась осечкой Болоньи (0:2 от Дженоа), потеснив ее на пятое место.

Результат на руку Динамо и Трубину

А посреди недели подопечные Гасперини еще и выиграли Лигу Европы (3:0 с Байером). Поскольку бергамаски вышли в Лигу чемпионов через чемпионат, слот для победителя ЛЕ в главном еврокубке остался вакантным.

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Он достался наиболее рейтинговой команде квалификации. Ею стала Бенфика, за которую выступает Анатолий Трубин. Как следствие, исчезновение лиссабонцев из квалификации позволило Зальцбургу и Славии стартовать с третьего квалификационного раунда, а не второго.

Это как раз и помогло Динамо оказаться во втором раунде среди сеяных вместе с Фенербахче. Поэтому соперником киевлян на этом этапе будут сербский Партизан или швейцарское Лугано. Жеребьевка этой стадии состоится 19 июня.

Что надо Динамо для евроосени

Если киевляне пройдут своего оппонента, то гарантируют себе как минимум место в основной стадии Лиги Европы (в случае вылета на одном из следующих этапов квалификации ЛЧ). В таком случае в третьем раунде отбора Динамо придется сыграть с Рейнджерсом, Славией, Зальцбургом или Лиллем.

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С другой же стороны место Аталанты в топ-4 не позволило бронзовому призеру УПЛ Кривбассу автоматически пропустить третий квалификационный раунд Лиги Европы. Подопечным Вернидуба нужно будет пройти хотя бы одного соперника для попадания в основную сетку Лиги конференций или же двух, чтобы попасть в главный турнир Лиги Европы.