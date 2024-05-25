За підсумком чемпіонату Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24 визначився найкращий бомбардир змагань. Ним став форвард Динамо Владислав Ванат, пише 24 Канал.

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Ванат – найкращий бомбардир УПЛ

22-річний нападник "біло-синіх" забив 14 голів у 25 поєдинках. Зазначимо, що в останньому турі динамівці обійшлися без допомоги головного бомбардира.

До трійки найкращих голеадорів УПЛ увійшли Віталій Буяльський (Динамо) та Данило Сікан (Шахтар). Вони забили по 10 м'ячів, але капітану "біло-синіх" для цього знадобилося менше поєдинків.

По 9 м'ячів забили: Олександр Філіппов (Дніпро-1), Едуардо Герреро (Зоря), Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) та Олег Кожушко (Кривбас).

У трьох виконавців по 8 забитих голів: Андрія Ярмоленка (Динамо), Ілля Квасниці (Рух) та Андрія Штогріна (Чорноморець).

Цікаво. У сезоні 2022/23 найкращим бомбардиром став Артем Довбик, який забив 24 голи у 30 матчах. Тоді форвард захищав кольори Дніпра-1.

Топ-10 найкращих бомбардирів УПЛ сезону-2023/24

Владислав Ванат (Динамо) – 14 Віталій Буяльський (Динамо) – 10 Данило Сікан (Шахтар) – 10 Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 9 Едуардо Герреро (Зоря) – 9 Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 9 Олег Кожушко (Кривбас) – 9 Андрій Ярмоленко (Динамо) – 8 Андрій Штогрін (Чорноморець) – 8 Ілля Квасниця (Рух) – 8

Що відомо про Ваната