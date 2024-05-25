За підсумком чемпіонату Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24 визначився найкращий бомбардир змагань. Ним став форвард Динамо Владислав Ванат, пише 24 Канал.

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Ванат – найкращий бомбардир УПЛ

22-річний нападник "біло-синіх" забив 14 голів у 25 поєдинках. Зазначимо, що в останньому турі динамівці обійшлися без допомоги головного бомбардира.

До трійки найкращих голеадорів УПЛ увійшли Віталій Буяльський (Динамо) та Данило Сікан (Шахтар). Вони забили по 10 м'ячів, але капітану "біло-синіх" для цього знадобилося менше поєдинків.

По 9 м'ячів забили: Олександр Філіппов (Дніпро-1), Едуардо Герреро (Зоря), Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) та Олег Кожушко (Кривбас).

У трьох виконавців по 8 забитих голів: Андрія Ярмоленка (Динамо), Ілля Квасниці (Рух) та Андрія Штогріна (Чорноморець).

Топ-10 найкращих бомбардирів УПЛ сезону-2023/24

  1. Владислав Ванат (Динамо) – 14
  2. Віталій Буяльський (Динамо) – 10
  3. Данило Сікан (Шахтар) – 10
  4. Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 9
  5. Едуардо Герреро (Зоря) – 9
  6. Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 9
  7. Олег Кожушко (Кривбас) – 9
  8. Андрій Ярмоленко (Динамо) – 8
  9. Андрій Штогрін (Чорноморець) – 8
  10. Ілля Квасниця (Рух) – 8

Що відомо про Ваната

  • Владислав Ванат народився 4 січня 2002 року в Кам'янець-Подільському. Перші кроки у футболі робив у ДЮСШ-2 рідного міста.
  • Починаючи з 2015 року знаходиться у системі Динамо. Грав за юнацькі та молодіжні команди "біло-синіх".
  • За першу команду Владислав дебютував 9 травня 2021 року у поєдинку проти Колоса. Після цього провів пів року на правах оренди в одеському Чорноморці, а потім повернувся до столичного клубу.
  • На рахунку Ваната 27 голів у 67 матчах за Динамо, а також 13 гольових передач.
  • Трансферна вартість форварда становить 7 мільйонів євро.