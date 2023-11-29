Шахтар у грі, Барселона та Боруссія в плей-оф, камбек МанСіті: всі результати ЛЧ за 28 листопада

Черговий ігровий день подарував фанатам ще чотири команди, які кваліфікувались в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Вашій увазі - всі результати вівторка.

В Лізі чемпіонів 2023-2024 цього тижня проходять матчі 5 туру групової стадії. На вівторок, 28 листопада, винесені зустрічі у групах E, F, G та H, пише 24 канал.

До теми Пушич реанімував "гірників": Шахтар не дав Антверпену взяти реванш у Лізі чемпіонів – відео голу

Центральною грою для українців, безумовно, був матч у Гамбурзі між Шахтарем та Антверпеном. Команда Маріно Пушича змогла повторно обіграти бельгійців завдяки голу Миколи Матвієнка.

Перемога гарантувала "гірникам" як мінімум путівку в Лігу Європи. При цьому донеччани ще можуть в останньому турі вирвати путівку в 1/8 фіналу ЛЧ, якщо переграють Порту. Самі "дракони" поступились Барселони, яка гарантувала собі вихід у плей-оф.

Також оформили вихід далі Лаціо та Атлетіко. Сталось це завдяки перемозі мадридців над Феєнордом, який продовжить шлях в Лізі Європи. Самі ж римляни переграли аутсайдера квартету Селтік.

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Головна драма дня сталась у Парижі, де ПСЖ був близьким до поразку Ньюкаслу. Команду Луїса Енріке врятував пенальті на 8-й компенсованій хвилині.

Нічиєю Ньюкасла скористалась дортмундська Боруссія, яка взяла максимум у грі з Міланом. Це забезпечило команді Терзича вихід у плей-оф. В останньому турі ПСЖ може гарантувати собі 1/8 фіналу, якщо переграє німців або зіграє внічию та дочекається осічки Ньюкасла проти Мілана.

Група E

Лаціо – Селтік 2:0 (Іммобіле, 82, 85)

Феєнорд – Атлетіко 1:3 (Віффер, 77 – Гертрейда, 14 (автогол), Ермосо, 57, Хіменес, 81 (автогол))

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Атлетіко 3 2 0 15-6 11 2 Лаціо 3 1 1 7-5 10 3 Феєнорд 2 0 3 8-8 6 4 Селтік 0 1 4 3-14 1

Група F

ПСЖ – Ньюкасл 1:1 (Мбаппе, 90+8 (пен) – Ісак, 24)

МІлан – Боруссія Дортмунд 1:3 (Чуквезе, 37 – Ройс, 10 (пен), Байно-Гіттенс, 59, Адеємі, 69)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Боруссія Д 3 1 1 6-3 10 2 ПСЖ 2 1 2 8-7 7 3 Ньюкасл 1 2 2 5-5 5 4 Мілан 1 2 2 3-7 5 Варто знати Катастрофа для Мілана: Боруссія ускладнила "россонері" вихід до плей-оф – відео

Група G

Манчестер Сіті – Лейпциг 3:2 (Голанд, 55, Фоден, 70, Альварес, 87 – Опенда, 13, 33)

Янг Бойз – Црвена Звезда 2:0 (Неделькович, 8 (автогол), Блум, 29)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Манчестер Сіті 5 0 0 15-5 15 2 Лейпциг 3 0 2 11-9 9 3 Янг Бойз 1 1 3 6-11 4 4 Црвена Звезда 0 1 4 5-12 1

Група H

Шахтар – Антверпен 1:0 (Матвієнко, 12)

Барселона – Порту 2:1 (Канселу, 32, Феліш, 57 – Пепе, 30)