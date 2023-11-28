Мілан – Боруссія Д 1:3

Голи: Чуквуезе, 37 – Ройс, 10, Байно-Гіттенс, 59, Адеємі, 69

Півфіналіст Ліги чемпіонів-2022/23 італійський Мілан не надто вражає у нинішньому розіграші турніру. Щоб зберегти шанси на вихід до плей-оф, "россонері" повинні були перемагати дортмундську Боруссію, пише 24 Канал.

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В дебюті матчу гравці Мілану здобули право на пробиття пенальті. Арбітр зафіксував гру рукою захисника "чорно-жовтих" Ніко Шлоттербека. Олів'є Жиру взяв відповідальність на себе, але голкіпер Боруссії Грегор Кобель не дозволив 37-річному форварду реалізувати одинадцятиметровий.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Гравці дортмундської Боруссії вчергове довели футбольне правило. На 10-й хвилині поєдинку німецька команда здобула право на пробиття пенальті, який чітко реалізував Марко Ройс.

Господарі поля зуміли відігратися під завісу першого тайму. Нігерійський вінгер "россонері" Семюел Чуквуезе продемонстрував індивідуальну майстерність та змусив Кобеля діставати м'яч із сітки воріт. 1:1 – за нічийного рахунку команди пішли до роздягальні.

Початок другої 45-хвилинки знову був за гостями. Англієць Джеймі Байно-Гіттенс скористався пасом Марселя Забітцера та вивів свою команду вперед.

На 69-й хвилині матчу Боруссія розвинула свою перевагу. Голом відзначився форвард "бджіл" Карім Адеємі.

Усі намагання "россонері" відігратися завершилися нічим. У підсумку Мілан поступився Боруссії з рахунком 1:3.

Команда Стефано Піолі ускладнила собі завдання виходу з групи. Мілан з 5 очками замикає квартет F. Проте шанси на євровесну залишаються.

Боруссія гарантувала собі вихід до плей-оф. Після 5 зіграних матчів німецька команда з 10 балами лідирує в "групі смерті".

Відеоогляд матчу Мілан – Боруссія Д