В Лиге чемпионов 2023-2024 на этой неделе проходят матчи 5-го тура групповой стадии. Во вторник, 28 ноября, вынесены встречи в группах E, F, G и H, пишет 24 канал.

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Центральной игрой для украинцев, безусловно, был матч в Гамбурге между Шахтером и Антверпеном. Команда Марино Пушича смогла повторно обыграть бельгийцев благодаря голу Николая Матвиенко.

Победа гарантировала "горнякам" как минимум путевку в Лигу Европы. При этом дончане еще могут в последнем туре вырвать путевку в 1/8 финала ЛЧ, если обыграют Порту. Сами "драконы" уступили Барселону, которая гарантировала себе выход в плей-офф.

Также оформили выход дальше Лацио и Атлетико. Произошло это благодаря победе мадридцев над Фейонордом, который продолжит путь в Лиге Европы. Сами же римляне обыграли аутсайдера квартета Селтик.

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Главная драма дня произошла в Париже, где ПСЖ был близок к поражению Ньюкаслу. Команду Луиса Энрике спас пенальти на 8-й компенсированной минуте.

Ничьей Ньюкасла воспользовалась дортмундская Боруссия, взявшая максимум в игре с Миланом. Это обеспечило команде Терзича выход в плей-офф. В последнем туре ПСЖ может гарантировать себе 1/8 финала, если обыграет немцев или сыграет вничью и дождется осечки Ньюкасла против Милана.

Группа E

Лацио – Селтик 2:0 (Иммобиле, 82, 85)

Фейеноорд – Атлетико 1:3 (Виффер, 77 – Гертрейда, 14 (автогол), Эрмосо, 57, Хименес, 81 (автогол))

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Атлетико 3 2 0 15-6 11 2 Лацио 3 1 1 7-5 10 3 Фейеноорд 2 0 3 8-8 6 4 Селтик 0 1 4 3-14 1

Группа F

ПСЖ – Ньюкасл 1:1 (Мбаппе, 90+8 (пен) – Исаак, 24)

Милан – Боруссия Дортмунд 1:3 (Чуквезе, 37 – Ройс, 10 (пен), Байно-Гиттенс, 59, Адейеми, 69)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Боруссия Д 3 1 1 6-3 10 2 ПСЖ 2 1 2 8-7 7 3 Ньюкасл 1 2 2 5-5 5 4 Милан 1 2 2 3-7 5 Стоит знать Катастрофа для Милана: Боруссия усложнила "россонери" выход в плей-офф

Группа G

Манчестер Сити – Лейпциг 3:2 (Холанд, 55, Фоден, 70, Альварес, 87 – Опенда, 13, 33)

Янг Бойз – Црвена Звезда 2:0 (Неделькович, 8 (автогол), Блум, 29)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Манчестер Сити 5 0 0 15-5 15 2 Лейпциг 3 0 2 11-9 9 3 Янг Бойз 1 1 3 6-11 4 4 Црвена Звезда 0 1 4 5-12 1

Группа H

Шахтер – Антверпен 1:0 (Матвиенко, 12)

Барселона – Порту 2:1 (Канселу, 32, Фелиш, 57 – Пепе, 30)