В Лиге чемпионов 2023-2024 на этой неделе проходят матчи 5-го тура групповой стадии. Во вторник, 28 ноября, вынесены встречи в группах E, F, G и H, пишет 24 канал.
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Центральной игрой для украинцев, безусловно, был матч в Гамбурге между Шахтером и Антверпеном. Команда Марино Пушича смогла повторно обыграть бельгийцев благодаря голу Николая Матвиенко.
Победа гарантировала "горнякам" как минимум путевку в Лигу Европы. При этом дончане еще могут в последнем туре вырвать путевку в 1/8 финала ЛЧ, если обыграют Порту. Сами "драконы" уступили Барселону, которая гарантировала себе выход в плей-офф.
Также оформили выход дальше Лацио и Атлетико. Произошло это благодаря победе мадридцев над Фейонордом, который продолжит путь в Лиге Европы. Сами же римляне обыграли аутсайдера квартета Селтик.
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Главная драма дня произошла в Париже, где ПСЖ был близок к поражению Ньюкаслу. Команду Луиса Энрике спас пенальти на 8-й компенсированной минуте.
Ничьей Ньюкасла воспользовалась дортмундская Боруссия, взявшая максимум в игре с Миланом. Это обеспечило команде Терзича выход в плей-офф. В последнем туре ПСЖ может гарантировать себе 1/8 финала, если обыграет немцев или сыграет вничью и дождется осечки Ньюкасла против Милана.
Группа E
- Лацио – Селтик 2:0 (Иммобиле, 82, 85)
- Фейеноорд – Атлетико 1:3 (Виффер, 77 – Гертрейда, 14 (автогол), Эрмосо, 57, Хименес, 81 (автогол))
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Атлетико
|3
|2
|0
|15-6
|11
|2
|Лацио
|3
|1
|1
|7-5
|10
|3
|Фейеноорд
|2
|0
|3
|8-8
|6
|4
|Селтик
|0
|1
|4
|3-14
|1
Группа F
- ПСЖ – Ньюкасл 1:1 (Мбаппе, 90+8 (пен) – Исаак, 24)
- Милан – Боруссия Дортмунд 1:3 (Чуквезе, 37 – Ройс, 10 (пен), Байно-Гиттенс, 59, Адейеми, 69)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Боруссия Д
|3
|1
|1
|6-3
|10
|2
|ПСЖ
|2
|1
|2
|8-7
|7
|3
|Ньюкасл
|1
|2
|2
|5-5
|5
|4
|Милан
|1
|2
|2
|3-7
|5
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Группа G
- Манчестер Сити – Лейпциг 3:2 (Холанд, 55, Фоден, 70, Альварес, 87 – Опенда, 13, 33)
- Янг Бойз – Црвена Звезда 2:0 (Неделькович, 8 (автогол), Блум, 29)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|5
|0
|0
|15-5
|15
|2
|Лейпциг
|3
|0
|2
|11-9
|9
|3
|Янг Бойз
|1
|1
|3
|6-11
|4
|4
|Црвена Звезда
|0
|1
|4
|5-12
|1
Группа H
- Шахтер – Антверпен 1:0 (Матвиенко, 12)
- Барселона – Порту 2:1 (Канселу, 32, Фелиш, 57 – Пепе, 30)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Барселона
|4
|0
|1
|10-3
|12
|2
|Порту
|3
|0
|2
|10-5
|9
|3
|Шахтер
|3
|0
|2
|7-7
|9
|4
|Антверпен
|0
|0
|5
|3-15
|0