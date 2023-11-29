Барселона – Порту 2:1

Голи: Жоау Канселу, 32, Жоау Фелікс, 57 – Пепе, 30

Від результату матчу між Барселоною та Порту залежали й шанси донецького Шахтаря на вихід в плей-оф Ліги чемпіонів. Тепер "гірникам" в останньому матчі треба перемагати Порту на виїзді, щоб посісти одне з двох перших місць в групі та вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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А ще одне місце в плей-оф Ліги чемпіонів собі гарантувала Барселона. Хоча саме "блаугранас" першими пропустили в домашньому матчі. Пепе вдало зіграв в штрафному майданчику, коли отримав пас під час атаки.

Та перевага "драконів" була не довгою. І вже за дві хвилини португалець Жоау Канселу отримав пас на фланг, на швидкості обіграв суперника та потужно пробив у дальній кут воріт.

А приніс перемогу Барселоні у матчі проти португальського клубу ще один португалець. У другому таймі Жоау Фелікс в дотик замкнув простріл від Жоау Канселу та вивів іспанський клуб вперед в рахунку.

Завдяки цій перемозі Барселона набрала 12 очок. І вийшла на перше місце в турнірній таблиці. Порту та Шахтар мають по 9 очок перед останнім туром. Але обидві команди разом не зможуть обійти Барселону, адже зіграють один проти одного.

При цьому ця перемога дещо "спростила" ситуацію для Шахтаря. Тепер "гірникам" треба лише перемагати, і тоді вони точно посядуть одне з двох перших місць в групі. Бо якби Порту переміг Барселону, то "гірникам" могло б і не вистачити перемоги над португальським клубом в останньому турі. Тепер же ці додаткові фактори "відпали".

Щодо останнього матчу, то Порту влаштує і нічия у матчі проти Шахтаря.

Барселона ж в останньому турі зіграє проти Антверпена. І там навіть поразка збереже їм перше місце в групі, тільки якщо Шахтар не переможе Порту. Нічия або перемога залишить "блаугранас" на першому місці.

Відеоогляд матчу Барселона – Порту: