В Лізі чемпіонів 2023-2024 цього тижня проходять матчі 5 туру групової стадії. На вівторок, 28 листопада, винесені зустрічі у групах E, F, G та H, пише 24 канал.
До теми Пушич реанімував "гірників": Шахтар не дав Антверпену взяти реванш у Лізі чемпіонів – відео голу
Центральною грою для українців, безумовно, був матч у Гамбурзі між Шахтарем та Антверпеном. Команда Маріно Пушича змогла повторно обіграти бельгійців завдяки голу Миколи Матвієнка.
Перемога гарантувала "гірникам" як мінімум путівку в Лігу Європи. При цьому донеччани ще можуть в останньому турі вирвати путівку в 1/8 фіналу ЛЧ, якщо переграють Порту. Самі "дракони" поступились Барселони, яка гарантувала собі вихід у плей-оф.
Також оформили вихід далі Лаціо та Атлетіко. Сталось це завдяки перемозі мадридців над Феєнордом, який продовжить шлях в Лізі Європи. Самі ж римляни переграли аутсайдера квартету Селтік.
Читайте також Барселона перемогла Порту та вийшла в плей-оф Ліги чемпіонів, "спростивши" завдання Шахтарю
Головна драма дня сталась у Парижі, де ПСЖ був близьким до поразку Ньюкаслу. Команду Луїса Енріке врятував пенальті на 8-й компенсованій хвилині.
Нічиєю Ньюкасла скористалась дортмундська Боруссія, яка взяла максимум у грі з Міланом. Це забезпечило команді Терзича вихід у плей-оф. В останньому турі ПСЖ може гарантувати собі 1/8 фіналу, якщо переграє німців або зіграє внічию та дочекається осічки Ньюкасла проти Мілана.
Група E
- Лаціо – Селтік 2:0 (Іммобіле, 82, 85)
- Феєнорд – Атлетіко 1:3 (Віффер, 77 – Гертрейда, 14 (автогол), Ермосо, 57, Хіменес, 81 (автогол))
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Атлетіко
|3
|2
|0
|15-6
|11
|2
|Лаціо
|3
|1
|1
|7-5
|10
|3
|Феєнорд
|2
|0
|3
|8-8
|6
|4
|Селтік
|0
|1
|4
|3-14
|1
Група F
- ПСЖ – Ньюкасл 1:1 (Мбаппе, 90+8 (пен) – Ісак, 24)
- МІлан – Боруссія Дортмунд 1:3 (Чуквезе, 37 – Ройс, 10 (пен), Байно-Гіттенс, 59, Адеємі, 69)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Боруссія Д
|3
|1
|1
|6-3
|10
|2
|ПСЖ
|2
|1
|2
|8-7
|7
|3
|Ньюкасл
|1
|2
|2
|5-5
|5
|4
|Мілан
|1
|2
|2
|3-7
|5
Варто знати Катастрофа для Мілана: Боруссія ускладнила "россонері" вихід до плей-оф – відео
Група G
- Манчестер Сіті – Лейпциг 3:2 (Голанд, 55, Фоден, 70, Альварес, 87 – Опенда, 13, 33)
- Янг Бойз – Црвена Звезда 2:0 (Неделькович, 8 (автогол), Блум, 29)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сіті
|5
|0
|0
|15-5
|15
|2
|Лейпциг
|3
|0
|2
|11-9
|9
|3
|Янг Бойз
|1
|1
|3
|6-11
|4
|4
|Црвена Звезда
|0
|1
|4
|5-12
|1
Група H
- Шахтар – Антверпен 1:0 (Матвієнко, 12)
- Барселона – Порту 2:1 (Канселу, 32, Феліш, 57 – Пепе, 30)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Барселона
|4
|0
|1
|10-3
|12
|2
|Порту
|3
|0
|2
|10-5
|9
|3
|Шахтар
|3
|0
|2
|7-7
|9
|4
|Антверпен
|0
|0
|5
|3-15
|0