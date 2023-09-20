Cезон 2023-204 у Лізі чемпіонів 2023-2024 почався. У перший ігровий день виступав Шахтар, який програв Порту. Натомість на 20 вересня був запланований другий матчдей, пише 24 канал.

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Це буде остання ЛЧ, в якій буде груповий раунд. З наступного сезону в основній стадії турніру зіграє 36 команд, а турнірна таблиця буде загальною. Учасники гратимуть вісім матчів із абсолютно різними суперниками – по чотири вдома та на виїзді.

В матчах груп A-D у першому турі виділяється дуель Баварії та Манчестер Юнайтед. Команди з великою історією, але на початку сезону виглядають не найкращим чином.

ГРУПА A

Галатасарай – Копенгаген 2:2 (Бое, 86, Тете, 88 – Ельюнуссі, 35, Гонсалвеш, 58)

Баварія – Манчестер Юнайтед

ГРУПА B

Арсенал – ПСВ

Севілья – Ланс

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ГРУПА C

Реал – Уніон 1:0 (Беллінгем, 90+4)

Брага – Наполі

ГРУПА D