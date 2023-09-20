Cезон 2023-204 в Лиге чемпионов 2023-2024 начался. В первый игровой день выступал Шахтер, проигравший Порту. На 20 сентября был запланирован второй матчей, пишет 24 канал.

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Это будет последняя ЛЧ, в которой будет групповой раунд. Со следующего сезона в основной стадии турнира сыграет 36 команд, а турнирная таблица будет общей. Участники будут играть восемь матчей с совершенно разными соперниками – по четыре дома и на выезде.

В матчах групп A-D в первом туре выделяются дуэль Баварии и Манчестер Юнайтед. Команды с большой историей, но в начале сезона смотрятся не лучшим образом.

ГРУППА A

Галатасарай – Копенгаген 2:2 (Боэ, 86, Тете, 88 – Эльюнусси, 35, Гонсалвеш, 58)

Бавария – Манчестер Юнайтед

ГРУППА B

Арсенал – ПСВ

Севилья – Ланс

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ГРУППА C

Реал – Унион 1:0 (Беллингем, 90+4)

Брага – Наполи

ГРУППА D