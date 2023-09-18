Вже у вівторок, 19 вересня, розпочинається групова стадія Ліги чемпіонів сезону 2023-2024. Участь у ній беруть 32 команди з усієї Європи, які розбиті на вісім квартетів, пише 24 канал.

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Хто покаже Лігу чемпіонів

Серед учасників буде і один представник України – чемпіон УПЛ Шахтар. Донеччани потрапили у групу Н, де протистоятимуть Барселоні, Порту та Антверпену.

Де дивитися матчі Ліги чемпіонв в Україні? Вболівальники мають змогу в прямому ефірі слідкувати за будь-якою грою найбільш престижного клубного турніру світу.

Офіційним транслятором Ліги чемпіонів в Україні є онлайн-сервіс Megogo. Цей сезон має стати останнім в угоді між платформою та УЄФА на показ матчів в нашій країні, після чого європейський футбольний орган має провести новий тендер.

На платформі Megogo матчі будуть транслюватись на каналах "Megogo Футбол 1", "Megogo Футбол 2", "Megogo Футбол 3" і так далі. Розклад матчів першого туру із трансляціями наступний:

ДАТА ЧАС МАТЧ КАНАЛ 19 вересня 19:45 Мілан – Ньюкасл Megogo Футбол 2 19 вересня 19:45 Янг Бойз – Лейпциг Megogo Футбол 3 19 вересня 22:00 Шахтар – Порту Megogo Футбол 1 19 вересня 22:00 ПСЖ – Боруссія Д. Megogo Футбол 2 19 вересня 22:00 Барселона – Антверпен Megogo Футбол 4 19 вересня 22:00 Лаціо – Атлетіко Megogo Футбол 5 19 вересня 22:00 Манчестер Сіті – Црвена Звезда Megogo Футбол 6 19 вересня 22:00 Феєнорд – Селтік Megogo Футбол 7 20 вересня 19:45 Реал – Уніон Megogo Футбол 2 20 вересня 19:45 Галатасарай – Копенгаген Megogo Футбол 3 20 вересня 22:00 Баварія – Манчестер Юнайтед Megogo Футбол 1 20 вересня 22:00 Реал Сосьєдад – Інтер Megogo Футбол 2 20 вересня 22:00 Арсенал – ПСВ Megogo Футбол 4 20 вересня 22:00 Бенфіка – Зальцбург Megogo Футбол 5 20 вересня 22:00 Брага – Наполі Megogo Футбол 6 20 вересня 22:00 Севілья – Ланс Megogo Футбол 7

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Де ще дивитися ігри ЛЧ

До того ж, у вівторок та середу о 22:00 на каналі "Megogo Футбол 3" буде доступен мультифід Ліги чемпіонів. У цій програмі в прямому ефірі будуть показуватися голи та найгарячіші моменти усіх ігор турніру, які проходять паралельно у цей слот.

Окрім офіційного транслятора, українські вболівальники можуть дивитися Лігу чемпіонів онлайн на Volia TV. Компанія має угоду із Megogo та розміщає показ каналів у себе на ОТТ-платформі в розділі "Спорт".

Також текстові онлайн-трансляції матчів Ліги чемпіонів будуть доступні на сайті 24 каналу. Цього тижня вашій увазі – онлайн трьох топ-зустрічей першого туру:

19 вересня, 19:45 . Мілан – Ньюкасл

. Мілан – Ньюкасл 19 вересня, 22:00 . Шахтар – Порту

. Шахтар – Порту 20 вересня, 22:00. Баварія – Манчестер Юнайтед

Варто знати. Чинним переможцем Ліги чемпіонів є англійський Манчестер Сіті. У сезоні 2022-2023 підопічні Пепа Гвардіоли переграли у фіналі Інтер (1:0) завдяки голу Родрі.