Новий сезон Ліги чемпіонів 2023-2024 стартував. У перший ігровий день, 19 вересня, заплановані вісім матчів, в тому числі і за участю Шахтаря, пише 24 канал.

До теми Де дивитися Лігу чемпіонів в Україні: повний перелік трансляторів та календар матчів

Це буде остання ЛЧ, в якій буде груповий раунд. З наступного сезону в основній стадії турніру зіграє 36 команд, а турнірна таблиця буде загальною. Учасники гратимуть вісім матчів із абсолютно різними суперниками – по чотири вдома та на виїзді.

Центральними зустрічами стартового дня є матчі групи F, яку можна назвати "групою смерті". У першій грі МІлан розписав нульову нічию з Ньюкаслом, тоді як у паралельній зустрічі квартету зіграють ПСЖ та дортмундська Боруссія.

ГРУПА Е

Лаціо – Атлетіко

Феєнорд – Селтік

ГРУПА F

Мілан – Ньюкасл 0:0

ПСЖ – Боруссія Д

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ГРУПА G

Янг Бойз – Лейпциг 1:3 (Мешак, 33 – Сімакан, 3, Шлагер, 73, Шешко, 90+2)

(Мешак, 33 – Сімакан, 3, Шлагер, 73, Шешко, 90+2) Манчестер Сіті – Црвена Звезда

ГРУПА H