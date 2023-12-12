Розклад сил в Лізі чемпіонів 2023-2024 перед останнім туром: хто ще претендує на плей-оф

Останні матчі ЛЧ визначать ще чотирьох володарів путівок в 1/8 фіналу турніру. Серед претендентів є і Шахтар, який проведе вирішальну зустріч у Португалії.

В Лізі чемпіонів 2023-2024 наступила пора останніх матчів групового раунду. 12 з 16-ти команд вже гарантували собі путівку до 1/8 фіналу.

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Втім інтриги на 6 тур залишається чимало. Команди не тільки боротимуться за останні чоиири путівки, а ще і розігруватимуть звання переможців груп та перепусток в Лігу Європи. 24 канал розповідає про становище у групах перед останнім туром.

Група А

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Баварія 4 1 0 11-6 13 2 Копенгаген 1 2 2 7-8 5 3 Галатасарай 1 2 2 10-12 5 4 Манчестер Юнайтед 1 1 3 12-14 4

12 грудня, 22:00. Манчестер Юнайтед – Баварія

Манчестер Юнайтед – Баварія 12 грудня, 22:00. Копенгаген – Галатасарай

Баварія вже гарантувала собі перше місце. Найбільш ймовірно, що друга путівка у плей-оф буде розіграна в столиці Данії. Переможець дуелі Копенгаген – Галатасарай пройде в 1/8 фіналу.

Турків влаштує тільки перемога, Копенгаген може влаштувати і нічия. Втім для цього ще потрібен невиграш МЮ в паралельному матчі. Підопічним тен Хага треба будь-що вигравати у Баварії та очікувати на нічию в Данії.

В разі перемоги "дияволи" точно гарантують собі Лігу Європи. А ось нічия виведе МЮ в другий за значущістю євротурнір лише в разу програшу Копенгагена в паралельній грі.

Прогноз на прохід в плей-оф ЛЧ:

Копенгаген – 1,80

Галатасарай – 2.45

Манчестер Юнайтед – 2,35

Група B

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Арсенал 4 0 1 15-3 12 2 ПСВ 2 2 1 7-9 8 3 Ланс 1 2 2 4-10 5 4 Севілья 0 2 3 6-10 2

12 грудня, 19:45. ПСВ – Арсенал

ПСВ – Арсенал 12 грудня, 19:45. Ланс – Севілья

У цій групі залишилась лише одна інтрига, чи зможе Севілья знову пробратися в улюблену Лігу Європи. Андалусійці останні і для переходу в ЛЄ потрібно в останньому турі виграти на виїзді у Ланса. У свою чергу матч в Ейндховені перетворюється на формальність.

Прогноз на прохід в Лігу Європи:

Ланс – 1,31

Севілья – 3,80

Група С

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Реал 5 0 0 13-5 15 2 Наполі 2 1 2 8-9 7 3 Брага 1 1 3 6-10 4 4 Уніон 0 2 3 4-7 2

12 грудня, 22:00. Наполі – Брага

Наполі – Брага 12 грудня, 22:00. Уніон – Реал

Мадридці вже перші, а Наполі за крок від виходу в плей-оф. Італійцям треба не програти Бразі або ж зробити це мінімально. Перемога ж у два м'ячі виведе далі португальців. Крім того, Уніон має шанс зачепитися за Лігу Європи, але для цього німцям треба перемогти Реал та дочекатись поразки Браги.

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Група D

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Реал Сосьєдад 3 2 0 7-2 11 2 Інтер 3 2 0 8-5 11 3 Зальцбург 1 1 3 3-5 4 4 Бенфіка 0 1 4 4-10 1

12 грудня, 22:00. Інтер – Реал Сосьєдад

Інтер – Реал Сосьєдад 12 грудня, 22:00. Зальцбург – Бенфіка

Сосьєдад та Інтер вже у 1/8 фіналу і їм залишилось лише визначити переможця групи в очній дуелі. Іспанців влаштує нічия. У свою чергу Бенфіка спробує вирвати путівку в Лігу Європи у дуелі з Зальцбургом. Команді Трубіна потрібно виграти у "биків" з різницею у два чи більше голи. Інший результат буде на користь Ред Булл.

Прогноз на переможця групи:

Інтер – 1,64

Реал Сосьєдад– 2,40

Прогноз на прохід в Лігу Європи:

Зальцбург – 1,19

Бенфіка – 4,75

Група Е

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Атлетіко 3 2 0 15-6 11 2 Лаціо 3 1 1 7-5 10 3 Феєнорд 2 0 3 8-8 6 4 Селтік 0 1 4 3-14 1

13 грудня, 22:00. Атлетіко – Лаціо

Атлетіко – Лаціо 13 грудня, 22:00. Селтік – Феєнорд

Матч у Глазго – суто формальність, адже голандці вже точно треті. А ось в Мадриді буде розігране перше місце між Атлетіко та Лаціо, які вже гарантували собі прохід далі. Римлянам потрібна лише перемога, "матрацників" влаштує і нічия.

Прогноз на переможця групи:

Атлетіко – 1,16

Лаціо – 5,80

Група F

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Боруссія Д 3 1 1 6-3 10 2 ПСЖ 2 1 2 8-7 7 3 Ньюкасл 1 2 2 5-5 5 4 Мілан 1 2 2 3-7 5

13 грудня, 22:00. Боруссія Д – ПСЖ

Боруссія Д – ПСЖ 13 грудня, 22:00. Ньюкасл – Мілан

"Група смерті" зберігла інтригу до самого кінця. Вже відомо точно. що Боруссія вийшла в 1/8 фіналу, а ПСЖ гарантував собі як мінімум Лігу Європи. Саме ці команди і зійдуться в останньому турі.

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Для забезпечення першого місця дортмундцям достатньо не програти, адже перемога виведе парижан в лідери. ПСЖ може влаштувати нічия лише якщо в паралельному матчі не виграє Ньюкасл. "Сороки" мають перевагу над парижанами у особистих матчах.

Ньюкаслу і Мілану, скоріш за все, в очному матчі доведеться битися за Лігу Європи. Нічия буде на користь англійців. Мілан же для продовження євросезону влаштує перемога, яка за умови поразки ПСЖ в другому матчі виведе італійців у плей-оф ЛЧ. Ньюкаслу ж треба перемагати та сподіватися на непрограш Боруссії.

Прогноз на прохід в плей-оф ЛЧ:

ПСЖ – 1,32

Ньюкасл – 3.30

Мілан – 15,00

Група G

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Манчестер Сіті 5 0 0 15-5 15 2 Лейпциг 3 0 2 11-9 9 3 Янг Бойз 1 1 3 6-11 4 4 Црвена Звезда 0 1 4 5-12 1

13 грудня, 19:45. Црвена Звезда – Манчестер Сіті

Црвена Звезда – Манчестер Сіті 13 грудня, 19:45. Лейпциг – Янг Бойз

В цьому квартеті не лишилось жодної інтриги, обидва матчі будуть товариськими. МанСіті виграв групу, Лейпциг другий, а Янг Бойз перейде в Лігу Європи.

Група H

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Барселона 4 0 1 10-3 12 2 Порту 3 0 2 10-5 9 3 Шахтар 3 0 2 7-7 9 4 Антверпен 0 0 5 3-15 0

13 грудня, 22:00. Порту – Шахтар

Порту – Шахтар 13 грудня, 22:00. Антверпен – Барселона

Український чемпіон залишається у гонці за плей-оф ЛЧ. Команда Маріно Пушича зійдеться на виїзді з Порту і гарантує собі 1/8 фіналу в разі перемоги. Нічия чи поразка подарує цю путівку "драконам" та відправить донеччан у Лігу Європи.

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При цьому "гірники" теоретично можуть ще і виграти групу, але тільки за умови розгрому Порту та крупної поразки Барси на полі Антверпена. Тоюто, Шахтарю треба відіграти різницю у сім голів. Каталонці вже точно у плей-оф, а бельгійці не зрушать з останнього місця.

Прогноз на прохід в плей-оф ЛЧ: