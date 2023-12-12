В Лиге чемпионов 2023-2024 наступило время последних матчей группового раунда. 12 из 16-ти команд уже гарантировали себе путевку в 1/8 финала.

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Впрочем, интриги на 6 тур остается немало. Команды не только будут бороться за последние четыре путевки, но еще и будут разыгрывать звание победителей групп и пропусков в Лигу Европы. 24 канал рассказывает о положении в группах перед последним туром.

Группа А

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Бавария 4 1 0 11-6 13 2 Копенгаген 1 2 2 7-8 5 3 Галатасарай 1 2 2 10-12 5 4 Манчестер Юнайтед 1 1 3 12-14 4

12 декабря, 22:00. Манчестер Юнайтед – Бавария

Манчестер Юнайтед – Бавария 12 декабря, 22:00. Копенгаген – Галатасарай

Бавария уже гарантировала себе первое место. Наиболее вероятно, что вторая путевка в плей-офф будет разыграна в столице Дании. Победитель дуэли Копенгаген – Галатасарай пройдет в 1/8 финала.

Турков устроит только победа, Копенгаген может устроить и ничью. Впрочем, для этого еще нужен невыигрыш МЮ в параллельном матче. Подопечным тен Хага нужно во что бы то ни стало выигрывать в Баварии и ожидать ничьей в Дании.

В случае победы "дьяволы" точно гарантируют себе Лигу Европы. А вот ничья выведет МЮ во второй по значимости евротурнир лишь в раз проигрыша Копенгагена в параллельной игре.

Прогноз на проход в плей-офф ЛЧ:

Копенгаген – 1,80

Галатасарай – 2.45

Манчестер Юнайтед – 2,35

Группа B

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Арсенал 4 0 1 15-3 12 2 ПСВ 2 2 1 7-9 8 3 Ланс 1 2 2 4-10 5 4 Севилья 0 2 3 6-10 2

12 декабря, 19:45. ПСВ – Арсенал

ПСВ – Арсенал 12 декабря, 19:45. Ланс – Севилья

В этой группе осталась лишь одна интрига, сможет ли Севилья снова пробраться в любимую Лигу Европы. Андалусийцы последние и для перехода в ЛЕ нужно в последнем туре выиграть на выезде у Ланса. В свою очередь матч в Эйндховене превращается в формальность.

Прогноз на проход в Лигу Европы:

Ланс – 1,31

Севилья – 3,80

Группа С

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Реал 5 0 0 13-5 15 2 Наполи 2 1 2 8-9 7 3 Брага 1 1 3 6-10 4 4 Унион 0 2 3 4-7 2

12 декабря, 22:00. Наполи – Брага

Наполи – Брага 12 декабря, 22:00. Унион – Реал

Мадридцы уже первые, а Наполи в шаге от выхода в плей-офф. Итальянцам нужно не проиграть Браге или сделать это минимально. Победа же в два мяча выведет дальше португальцев. Кроме того, у Униона есть шанс зацепиться за Лигу Европы, но для этого немцам нужно победить Реал и дождаться поражения Браги.

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Группа D

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Реал Сосьедад 3 2 0 7-2 11 2 Интер 3 2 0 8-5 11 3 Зальцбург 1 1 3 3-5 4 4 Бенфика 0 1 4 4-10 1

12 декабря, 22:00. Интер – Реал Сосьедад

Интер – Реал Сосьедад 12 декабря, 22:00. Зальцбург – Бенфика

Сосьедад и Интер уже в 1/8 финала, и им осталось только определить победителя группы в очной дуэли. Испанцев устроит ничья. В свою очередь, Бенфика попытается вырвать путевку в Лигу Европы в дуэли с Зальцбургом. Команде Трубина нужно выиграть у "быков" с разницей в два или более гола. Другой результат будет в пользу Ред Булл.

Прогноз на победителя группы:

Интер – 1,64

Реал Сосьедад– 2,40

Прогноз на проход в Лигу Европы:

Зальцбург – 1,19

Бенфика – 4,75

Группа Е

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Атлетико 3 2 0 15-6 11 2 Лацио 3 1 1 7-5 10 3 Фейеноорд 2 0 3 8-8 6 4 Селтик 0 1 4 3-14 1

13 декабря, 22:00. Атлетико – Лацио

Атлетико – Лацио 13 декабря, 22:00. Селтик – Фейенорд

Матч у Глазго – чисто формальность, ведь голландцы уж точно третьи. А вот в Мадриде будет разыграно первое место между Атлетико и Лацио, которые уже гарантировали проход дальше. Римлянам нужна только победа, "матрасников" устроит и ничья.

Прогноз на победителя группы:

Атлетико – 1,16

Лацио – 5,80

Группа F

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Боруссия Д 3 1 1 6-3 10 2 ПСЖ 2 1 2 8-7 7 3 Ньюкасл 1 2 2 5-5 5 4 Милан 1 2 2 3-7 5

13 декабря, 22:00. Боруссия Д – ПСЖ

Боруссия Д – ПСЖ 13 декабря, 22:00. Ньюкасл – Милан

"Группа смерти" сохранила интригу до самого конца. Уже известно точно. что Боруссия вышла в 1/8 финала, а ПСЖ гарантировал себе как минимум Лигу Европы. Именно эти команды и сойдутся в последнем туре.

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Для обеспечения первого места дортмундцам достаточно не проиграть, победа ведь выведет парижан в лидеры. ПСЖ может устроить ничью только если в параллельном матче не выиграет Ньюкасл. "Сороки" имеют преимущество над парижанами в личных матчах.

Ньюкаслу и Милану, скорее всего, в очном матче придется сразиться за Лигу Европы. Ничья будет в пользу англичан. Милан же для продолжения евросезона устроит победа, которая при поражении ПСЖ во втором матче выведет итальянцев в плей-офф ЛЧ. Ньюкаслу нужно побеждать и надеяться на непроигрыш Боруссии.

Прогноз на проход в плей-офф ЛЧ:

ПСЖ – 1,32

Ньюкасл – 3:30

Милан – 15,00

Группа G

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Манчестер Сити 5 0 0 15-5 15 2 Лейпциг 3 0 2 11-9 9 3 Янг Бойз 1 1 3 6-11 4 4 Црвена Звезда 0 1 4 5-12 1

13 декабря, 19:45. Црвена Звезда – Манчестер Сити

Црвена Звезда – Манчестер Сити 13 декабря, 19:45. Лейпциг – Янг Бойз

В этом квартете не осталось ни одной интриги, оба матча будут товарищескими. МанСити выиграл группу, Лейпциг второй, а Янг Бойз перейдет в Лигу Европы.

Группа H

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Барселона 4 0 1 10-3 12 2 Порту 3 0 2 10-5 9 3 Шахтер 3 0 2 7-7 9 4 Антверпен 0 0 5 3-15 0

13 декабря, 22:00. Порту – Шахтер

Порту – Шахтер 13 декабря, 22:00. Антверпен – Барселона

Украинский чемпион остается в гонке за плей-офф ЛЧ. Команда Марино Пушича сойдется на выезде из Порту и гарантирует себе 1/8 финала в случае победы. Ничья или поражение подарит эту путевку "драконам" и отправит дончан в Лигу Европы.

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При этом "горняки" теоретически могут еще и выиграть группу, но только при разгроме Порта и крупного поражения Барсы на поле Антверпена. Тойто, Шахтеру нужно отыграть разницу в семь голов. Каталонцы уж точно в плей-офф, а бельгийцы не сдвинутся с последнего места.

Прогноз на проход в плей-офф ЛЧ: