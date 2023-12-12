В Лиге чемпионов 2023-2024 наступило время последних матчей группового раунда. 12 из 16-ти команд уже гарантировали себе путевку в 1/8 финала.
По теме 12 из 16 команд уже известны: кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Впрочем, интриги на 6 тур остается немало. Команды не только будут бороться за последние четыре путевки, но еще и будут разыгрывать звание победителей групп и пропусков в Лигу Европы. 24 канал рассказывает о положении в группах перед последним туром.
Группа А
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Бавария
|4
|1
|0
|11-6
|13
|2
|Копенгаген
|1
|2
|2
|7-8
|5
|3
|Галатасарай
|1
|2
|2
|10-12
|5
|4
|Манчестер Юнайтед
|1
|1
|3
|12-14
|4
- 12 декабря, 22:00. Манчестер Юнайтед – Бавария
- 12 декабря, 22:00. Копенгаген – Галатасарай
Бавария уже гарантировала себе первое место. Наиболее вероятно, что вторая путевка в плей-офф будет разыграна в столице Дании. Победитель дуэли Копенгаген – Галатасарай пройдет в 1/8 финала.
Турков устроит только победа, Копенгаген может устроить и ничью. Впрочем, для этого еще нужен невыигрыш МЮ в параллельном матче. Подопечным тен Хага нужно во что бы то ни стало выигрывать в Баварии и ожидать ничьей в Дании.
В случае победы "дьяволы" точно гарантируют себе Лигу Европы. А вот ничья выведет МЮ во второй по значимости евротурнир лишь в раз проигрыша Копенгагена в параллельной игре.
Прогноз на проход в плей-офф ЛЧ:
- Копенгаген – 1,80
- Галатасарай – 2.45
- Манчестер Юнайтед – 2,35
Группа B
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|4
|0
|1
|15-3
|12
|2
|ПСВ
|2
|2
|1
|7-9
|8
|3
|Ланс
|1
|2
|2
|4-10
|5
|4
|Севилья
|0
|2
|3
|6-10
|2
- 12 декабря, 19:45. ПСВ – Арсенал
- 12 декабря, 19:45. Ланс – Севилья
В этой группе осталась лишь одна интрига, сможет ли Севилья снова пробраться в любимую Лигу Европы. Андалусийцы последние и для перехода в ЛЕ нужно в последнем туре выиграть на выезде у Ланса. В свою очередь матч в Эйндховене превращается в формальность.
Прогноз на проход в Лигу Европы:
- Ланс – 1,31
- Севилья – 3,80
Группа С
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|5
|0
|0
|13-5
|15
|2
|Наполи
|2
|1
|2
|8-9
|7
|3
|Брага
|1
|1
|3
|6-10
|4
|4
|Унион
|0
|2
|3
|4-7
|2
- 12 декабря, 22:00. Наполи – Брага
- 12 декабря, 22:00. Унион – Реал
Мадридцы уже первые, а Наполи в шаге от выхода в плей-офф. Итальянцам нужно не проиграть Браге или сделать это минимально. Победа же в два мяча выведет дальше португальцев. Кроме того, у Униона есть шанс зацепиться за Лигу Европы, но для этого немцам нужно победить Реал и дождаться поражения Браги.
Интересно знать Готовится к уходу из Реала: Андрей Лунин стал клиентом агента Криштиану Роналду
Группа D
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Реал Сосьедад
|3
|2
|0
|7-2
|11
|2
|Интер
|3
|2
|0
|8-5
|11
|3
|Зальцбург
|1
|1
|3
|3-5
|4
|4
|Бенфика
|0
|1
|4
|4-10
|1
- 12 декабря, 22:00. Интер – Реал Сосьедад
- 12 декабря, 22:00. Зальцбург – Бенфика
Сосьедад и Интер уже в 1/8 финала, и им осталось только определить победителя группы в очной дуэли. Испанцев устроит ничья. В свою очередь, Бенфика попытается вырвать путевку в Лигу Европы в дуэли с Зальцбургом. Команде Трубина нужно выиграть у "быков" с разницей в два или более гола. Другой результат будет в пользу Ред Булл.
Прогноз на победителя группы:
- Интер – 1,64
- Реал Сосьедад– 2,40
Прогноз на проход в Лигу Европы:
- Зальцбург – 1,19
- Бенфика – 4,75
Группа Е
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Атлетико
|3
|2
|0
|15-6
|11
|2
|Лацио
|3
|1
|1
|7-5
|10
|3
|Фейеноорд
|2
|0
|3
|8-8
|6
|4
|Селтик
|0
|1
|4
|3-14
|1
- 13 декабря, 22:00. Атлетико – Лацио
- 13 декабря, 22:00. Селтик – Фейенорд
Матч у Глазго – чисто формальность, ведь голландцы уж точно третьи. А вот в Мадриде будет разыграно первое место между Атлетико и Лацио, которые уже гарантировали проход дальше. Римлянам нужна только победа, "матрасников" устроит и ничья.
Прогноз на победителя группы:
- Атлетико – 1,16
- Лацио – 5,80
Группа F
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Боруссия Д
|3
|1
|1
|6-3
|10
|2
|ПСЖ
|2
|1
|2
|8-7
|7
|3
|Ньюкасл
|1
|2
|2
|5-5
|5
|4
|Милан
|1
|2
|2
|3-7
|5
- 13 декабря, 22:00. Боруссия Д – ПСЖ
- 13 декабря, 22:00. Ньюкасл – Милан
"Группа смерти" сохранила интригу до самого конца. Уже известно точно. что Боруссия вышла в 1/8 финала, а ПСЖ гарантировал себе как минимум Лигу Европы. Именно эти команды и сойдутся в последнем туре.
Следует ознакомиться Украина почти потеряла одну путевку в Лигу чемпионов: какая ситуация в таблице коэффициентов УЕФА
Для обеспечения первого места дортмундцам достаточно не проиграть, победа ведь выведет парижан в лидеры. ПСЖ может устроить ничью только если в параллельном матче не выиграет Ньюкасл. "Сороки" имеют преимущество над парижанами в личных матчах.
Ньюкаслу и Милану, скорее всего, в очном матче придется сразиться за Лигу Европы. Ничья будет в пользу англичан. Милан же для продолжения евросезона устроит победа, которая при поражении ПСЖ во втором матче выведет итальянцев в плей-офф ЛЧ. Ньюкаслу нужно побеждать и надеяться на непроигрыш Боруссии.
Прогноз на проход в плей-офф ЛЧ:
- ПСЖ – 1,32
- Ньюкасл – 3:30
- Милан – 15,00
Группа G
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|5
|0
|0
|15-5
|15
|2
|Лейпциг
|3
|0
|2
|11-9
|9
|3
|Янг Бойз
|1
|1
|3
|6-11
|4
|4
|Црвена Звезда
|0
|1
|4
|5-12
|1
- 13 декабря, 19:45. Црвена Звезда – Манчестер Сити
- 13 декабря, 19:45. Лейпциг – Янг Бойз
В этом квартете не осталось ни одной интриги, оба матча будут товарищескими. МанСити выиграл группу, Лейпциг второй, а Янг Бойз перейдет в Лигу Европы.
Группа H
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Барселона
|4
|0
|1
|10-3
|12
|2
|Порту
|3
|0
|2
|10-5
|9
|3
|Шахтер
|3
|0
|2
|7-7
|9
|4
|Антверпен
|0
|0
|5
|3-15
|0
- 13 декабря, 22:00. Порту – Шахтер
- 13 декабря, 22:00. Антверпен – Барселона
Украинский чемпион остается в гонке за плей-офф ЛЧ. Команда Марино Пушича сойдется на выезде из Порту и гарантирует себе 1/8 финала в случае победы. Ничья или поражение подарит эту путевку "драконам" и отправит дончан в Лигу Европы.
Читайте также "Бойтесь за свой народ и страну": мотивация от Пушича на матч Лиги чемпионов – видео
При этом "горняки" теоретически могут еще и выиграть группу, но только при разгроме Порта и крупного поражения Барсы на поле Антверпена. Тойто, Шахтеру нужно отыграть разницу в семь голов. Каталонцы уж точно в плей-офф, а бельгийцы не сдвинутся с последнего места.
Прогноз на проход в плей-офф ЛЧ:
- Порту – 1,16
- Шахтер – 6,90