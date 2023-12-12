В Лізі чемпіонів 2023-2024 наступила пора останніх матчів групового раунду. 12 з 16-ти команд вже гарантували собі путівку до 1/8 фіналу.
До теми 12 з 16 команд вже відомі: хто вийшов в плей-оф Ліги чемпіонів
Втім інтриги на 6 тур залишається чимало. Команди не тільки боротимуться за останні чоиири путівки, а ще і розігруватимуть звання переможців груп та перепусток в Лігу Європи. 24 канал розповідає про становище у групах перед останнім туром.
Група А
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Баварія
|4
|1
|0
|11-6
|13
|2
|Копенгаген
|1
|2
|2
|7-8
|5
|3
|Галатасарай
|1
|2
|2
|10-12
|5
|4
|Манчестер Юнайтед
|1
|1
|3
|12-14
|4
- 12 грудня, 22:00. Манчестер Юнайтед – Баварія
- 12 грудня, 22:00. Копенгаген – Галатасарай
Баварія вже гарантувала собі перше місце. Найбільш ймовірно, що друга путівка у плей-оф буде розіграна в столиці Данії. Переможець дуелі Копенгаген – Галатасарай пройде в 1/8 фіналу.
Турків влаштує тільки перемога, Копенгаген може влаштувати і нічия. Втім для цього ще потрібен невиграш МЮ в паралельному матчі. Підопічним тен Хага треба будь-що вигравати у Баварії та очікувати на нічию в Данії.
В разі перемоги "дияволи" точно гарантують собі Лігу Європи. А ось нічия виведе МЮ в другий за значущістю євротурнір лише в разу програшу Копенгагена в паралельній грі.
Прогноз на прохід в плей-оф ЛЧ:
- Копенгаген – 1,80
- Галатасарай – 2.45
- Манчестер Юнайтед – 2,35
Група B
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|4
|0
|1
|15-3
|12
|2
|ПСВ
|2
|2
|1
|7-9
|8
|3
|Ланс
|1
|2
|2
|4-10
|5
|4
|Севілья
|0
|2
|3
|6-10
|2
- 12 грудня, 19:45. ПСВ – Арсенал
- 12 грудня, 19:45. Ланс – Севілья
У цій групі залишилась лише одна інтрига, чи зможе Севілья знову пробратися в улюблену Лігу Європи. Андалусійці останні і для переходу в ЛЄ потрібно в останньому турі виграти на виїзді у Ланса. У свою чергу матч в Ейндховені перетворюється на формальність.
Прогноз на прохід в Лігу Європи:
- Ланс – 1,31
- Севілья – 3,80
Група С
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|5
|0
|0
|13-5
|15
|2
|Наполі
|2
|1
|2
|8-9
|7
|3
|Брага
|1
|1
|3
|6-10
|4
|4
|Уніон
|0
|2
|3
|4-7
|2
- 12 грудня, 22:00. Наполі – Брага
- 12 грудня, 22:00. Уніон – Реал
Мадридці вже перші, а Наполі за крок від виходу в плей-оф. Італійцям треба не програти Бразі або ж зробити це мінімально. Перемога ж у два м'ячі виведе далі португальців. Крім того, Уніон має шанс зачепитися за Лігу Європи, але для цього німцям треба перемогти Реал та дочекатись поразки Браги.
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Група D
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Реал Сосьєдад
|3
|2
|0
|7-2
|11
|2
|Інтер
|3
|2
|0
|8-5
|11
|3
|Зальцбург
|1
|1
|3
|3-5
|4
|4
|Бенфіка
|0
|1
|4
|4-10
|1
- 12 грудня, 22:00. Інтер – Реал Сосьєдад
- 12 грудня, 22:00. Зальцбург – Бенфіка
Сосьєдад та Інтер вже у 1/8 фіналу і їм залишилось лише визначити переможця групи в очній дуелі. Іспанців влаштує нічия. У свою чергу Бенфіка спробує вирвати путівку в Лігу Європи у дуелі з Зальцбургом. Команді Трубіна потрібно виграти у "биків" з різницею у два чи більше голи. Інший результат буде на користь Ред Булл.
Прогноз на переможця групи:
- Інтер – 1,64
- Реал Сосьєдад– 2,40
Прогноз на прохід в Лігу Європи:
- Зальцбург – 1,19
- Бенфіка – 4,75
Група Е
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Атлетіко
|3
|2
|0
|15-6
|11
|2
|Лаціо
|3
|1
|1
|7-5
|10
|3
|Феєнорд
|2
|0
|3
|8-8
|6
|4
|Селтік
|0
|1
|4
|3-14
|1
- 13 грудня, 22:00. Атлетіко – Лаціо
- 13 грудня, 22:00. Селтік – Феєнорд
Матч у Глазго – суто формальність, адже голандці вже точно треті. А ось в Мадриді буде розігране перше місце між Атлетіко та Лаціо, які вже гарантували собі прохід далі. Римлянам потрібна лише перемога, "матрацників" влаштує і нічия.
Прогноз на переможця групи:
- Атлетіко – 1,16
- Лаціо – 5,80
Група F
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Боруссія Д
|3
|1
|1
|6-3
|10
|2
|ПСЖ
|2
|1
|2
|8-7
|7
|3
|Ньюкасл
|1
|2
|2
|5-5
|5
|4
|Мілан
|1
|2
|2
|3-7
|5
- 13 грудня, 22:00. Боруссія Д – ПСЖ
- 13 грудня, 22:00. Ньюкасл – Мілан
"Група смерті" зберігла інтригу до самого кінця. Вже відомо точно. що Боруссія вийшла в 1/8 фіналу, а ПСЖ гарантував собі як мінімум Лігу Європи. Саме ці команди і зійдуться в останньому турі.
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Для забезпечення першого місця дортмундцям достатньо не програти, адже перемога виведе парижан в лідери. ПСЖ може влаштувати нічия лише якщо в паралельному матчі не виграє Ньюкасл. "Сороки" мають перевагу над парижанами у особистих матчах.
Ньюкаслу і Мілану, скоріш за все, в очному матчі доведеться битися за Лігу Європи. Нічия буде на користь англійців. Мілан же для продовження євросезону влаштує перемога, яка за умови поразки ПСЖ в другому матчі виведе італійців у плей-оф ЛЧ. Ньюкаслу ж треба перемагати та сподіватися на непрограш Боруссії.
Прогноз на прохід в плей-оф ЛЧ:
- ПСЖ – 1,32
- Ньюкасл – 3.30
- Мілан – 15,00
Група G
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сіті
|5
|0
|0
|15-5
|15
|2
|Лейпциг
|3
|0
|2
|11-9
|9
|3
|Янг Бойз
|1
|1
|3
|6-11
|4
|4
|Црвена Звезда
|0
|1
|4
|5-12
|1
- 13 грудня, 19:45. Црвена Звезда – Манчестер Сіті
- 13 грудня, 19:45. Лейпциг – Янг Бойз
В цьому квартеті не лишилось жодної інтриги, обидва матчі будуть товариськими. МанСіті виграв групу, Лейпциг другий, а Янг Бойз перейде в Лігу Європи.
Група H
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Барселона
|4
|0
|1
|10-3
|12
|2
|Порту
|3
|0
|2
|10-5
|9
|3
|Шахтар
|3
|0
|2
|7-7
|9
|4
|Антверпен
|0
|0
|5
|3-15
|0
- 13 грудня, 22:00. Порту – Шахтар
- 13 грудня, 22:00. Антверпен – Барселона
Український чемпіон залишається у гонці за плей-оф ЛЧ. Команда Маріно Пушича зійдеться на виїзді з Порту і гарантує собі 1/8 фіналу в разі перемоги. Нічия чи поразка подарує цю путівку "драконам" та відправить донеччан у Лігу Європи.
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При цьому "гірники" теоретично можуть ще і виграти групу, але тільки за умови розгрому Порту та крупної поразки Барси на полі Антверпена. Тоюто, Шахтарю треба відіграти різницю у сім голів. Каталонці вже точно у плей-оф, а бельгійці не зрушать з останнього місця.
Прогноз на прохід в плей-оф ЛЧ:
- Порту – 1,16
- Шахтар – 6,90