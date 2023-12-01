Цього тижня Шахтар та Зоря відіграли чергові матчі в єврокубках. Луганці протягом п'яти днів взагалі провели два матчі Ліги конференцій, пише 24 канал.

До теми Шахтар гарантував собі єврокубкову весну: мінімум Ліга Європи, є шанси на плей-оф Ліги чемпіонів

Опускаємось в рейтингу

На жаль, підопічні Юрія Коваля програли обидві зустрічі – 2:3 від Маккабі Тель-Авів та 1:4 від Гента. Це остаточно закрило перед Зорею двері в плей-оф. Натомість Шахтар зумів мінімально переграти Антверпен в Лізі чемпіонів.

Це дозволило Україні отримати 0,4 бала в таблицю коефіцієнтів УЄФА. Проте всі конкуренти нашої країни, окрім Сербії, заробили за цей тиждень більше очок. Через це наша асоціація опустилась на 18 місце.

МІСЦЕ КРАЇНА 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 РАЗОМ КОМАНД 1 Англія 18.571 24.357 21.000 23.000 11.750 98.678 8/8 2 Іспанія 18.928 19.500 18.428 16.571 11.312 84.739 7/8 3 Італія 14.928 16.285 15.714 22.357 11.714 80.998 7/7 4 Німеччина 18.714 15.214 16.214 17.125 12.642 79.909 7/7 5 Франція 11.666 7.916 18.416 12.583 9.083 59.664 6/6 6 Нідерланди 9.400 9.200 19.200 13.500 8.000 59.300 4/5 7 Португалія 10.300 9.600 12.916 12.500 6.000 51.316 4/6 8 Бельгія 7.600 6.000 6.600 14.200 9.800 44.200 5/5 9 Туреччина 5.000 3.100 6.700 11.800 9.000 35.600 3/4 10 Шотландія 9.750 8.500 7.900 3.500 4.000 33.650 3/5 11 Чехія 2.500 6.600 6.700 6.750 9.250 31.800 3/4 12 Швейцарія 6.400 5.125 7.750 8.500 4.000 31.775 3/5 13 Австрія 5.800 6.700 10.400 4.900 3.800 31.600 3/5 14 Норвегія 3.750 6.500 7.625 5.750 6.250 29.875 2/4 15 Данія 5.125 4.125 7.800 5.900 6.750 29.700 2/4 16 Ізраїль 2.375 7.000 6.750 6.250 5.750 28.125 2/4 17 Сербія 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775 3/5 18 Україна 7.200 6.800 4.200 5.700 3.500 27.400 2/5 19 Греція 4.900 5.100 8.000 2.125 7.000 27.125 4/5 20 Польща 2.125 4.000 4.625 7.750 6.125 24.625 2/4

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Примарні шанси на топ-15

Україні треба завершити цей сезон у топ-15, адже у разі невдачі наша країна втратить одного представника в Лізі чемпіонів на сезон 2025-2026. Як бачимо, така перспектива здається найбільш вірогідною.

Більш того, наша асоціація ризикує ще і пропустити вперед греків, у яких залишилось більше команд. Україну навесні наступного року в плей-оф представить лише Шахтар, але поки невідомо, в якому турнірі.

Перемога над Порту в останньому турі виведе донеччан в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що дасть нашій країні додатково аж один бал. Зоря ж завершить виступи в єврокубку грою з аутсайдером квартету Брейдабліком і може наостанок трохи допомогти Україні.

Що стосується прямих конкурентів, то серед них є команди, які вже гарантували собі євровесну та ті, хто ще боротиметься за неї в останньому турі:

Мельде (Норвегія) гарантував собі як мінімум плей-оф Ліги конференцій і може ще обійти Карабах у боротьбі за плей-оф Ліги Європи

(Норвегія) гарантував собі як мінімум плей-оф Ліги конференцій і може ще обійти Карабах у боротьбі за плей-оф Ліги Європи Буде-Глімт (Норвегія) гарантував собі плей-оф Ліги конференцій

(Норвегія) гарантував собі плей-оф Ліги конференцій Копенгаген (Данія) бореться за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів або ЛІги Європи з Галатасараєм (порівну балів) та Манчестер Юнайтед (-1 очко)

(Данія) бореться за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів або ЛІги Європи з Галатасараєм (порівну балів) та Манчестер Юнайтед (-1 очко) Норшеланн (Данія) лідирує в групі Ліги конференцій, випереджаючи Лудогорець та Фенербахче на один бал

(Данія) лідирує в групі Ліги конференцій, випереджаючи Лудогорець та Фенербахче на один бал Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) гарантував собі плей-оф Ліги конференцій

(Ізраїль) гарантував собі плей-оф Ліги конференцій Маккабі Хайфа (Ізраїль) бореться з Панатінаїкосом (Греція) за те, щоб опуститись з Ліги Європи у плей-оф Ліги конференцій

(Ізраїль) бореться з (Греція) за те, щоб опуститись з Ліги Європи у плей-оф Ліги конференцій Бачка-Топола (Сербія) боеться з Олімпіакосом (Греція) за те, щоб опуститись з Ліги Європи у плей-оф Ліги конференцій

(Сербія) боеться з (Греція) за те, щоб опуститись з Ліги Європи у плей-оф Ліги конференцій АЕК (Греція) бореться з Аяксом за те, щоб опуститись з Ліги Європи у плей-оф Ліги конференцій

(Греція) бореться з Аяксом за те, щоб опуститись з Ліги Європи у плей-оф Ліги конференцій ПАОК (Греція) гарантував собі плей-оф Ліги конференцій

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Лише прорив Шахтаря в 1/4 фіналу будь-якого єврокубка дозволить Україні боротися за потрапляння в топ-15. Втім скоріш за все нашій країні необхідно змиритись із втратою одного представника в Європі через сезон.

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