У поєдинку 5-го туру ЛЧ "гірники" обіграли бельгійський Антверпен з рахунком 1:0. Переможний гол забив Микола Матвієнко.
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Офіційний акаунт УЄФА у твіттері опублікував відео про донецький Шахтар. В ролику показано, як головний тренер "гірників" Маріно Пушич мотивував своїх футболістів перед матчем з Антверпеном.
Бийтеся один за одного. Покажіть зуби та емоції. Бийтеся за ваш народ. Бийтеся за вашу країну. І покажіть їм свій дух. Це найголовніше,
– сказав Пушич.
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Нагадаємо, що в останньому турі Ліги чемпіонів Шахтар зіграє на виїзді проти Порту. Щоб здобути путівку до 1/8 фіналу ЛЧ "гірникам" потрібно перемагати "драконів".