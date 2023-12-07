У поєдинку 5-го туру ЛЧ "гірники" обіграли бельгійський Антверпен з рахунком 1:0. Переможний гол забив Микола Матвієнко.

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Офіційний акаунт УЄФА у твіттері опублікував відео про донецький Шахтар. В ролику показано, як головний тренер "гірників" Маріно Пушич мотивував своїх футболістів перед матчем з Антверпеном.

Бийтеся один за одного. Покажіть зуби та емоції. Бийтеся за ваш народ. Бийтеся за вашу країну. І покажіть їм свій дух. Це найголовніше,

– сказав Пушич.

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Нагадаємо, що в останньому турі Ліги чемпіонів Шахтар зіграє на виїзді проти Порту. Щоб здобути путівку до 1/8 фіналу ЛЧ "гірникам" потрібно перемагати "драконів".

До слова. У п'ятницю, 8 грудня, команда Пушича в чемпіонаті України зіграє проти рівненського Вереса. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.