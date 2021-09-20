Лідери збірної України можуть вмовити Петракова повернути у команду Маліновського

Тренер збірної України Олександр Петраков не викликав Руслана Маліновського на жовтневі матчі. Гравець команди Едуард Соболь прокоментував відсутність футболіста Аталанти.

"Нам не вистачатиме Маліновського"

Український захисник Брюгге Едуард Соболь розповів про відсутність Руслана Маліновського у заявці збірної України на наступні матчі. На його думку, змінити рішення наставника "синьо-жовтих" зможуть спробувати лише ветерани команди – Андрій Ярмоленко та Андрій Пятов.

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Досвідчені лідери збірної у разі необхідності можуть поговорити та попросити Петракова повернути Маліновського у команду.

Нагадаємо, що 64-річний спеціаліст не включив гравця Аталанти у заявку на матчі відбору чемпіонату світу-2022. Українська збірна 9 жовтня зіграє на виїзді проти Фінляндії, а вже 12 жовтня у Львові проведе поєдинок проти Боснії і Герцеговини.

Маліновський – дуже хороший і сильний гравець, який, я впевнений, у майбутньому допоможе команді. Зараз нам його не вистачатиме. Не знаю, чи були у гравців спроби якось вмовити Петракова змінити свою думку і довикликати Руслана. Але, якщо це і повинен хтось робити, то Ярмоленко або Пятов. Я вважаю, що саме вони мають розмовляти з тренером, якщо дійсно таке буде,

– розповів Соболь.

Незрозумілі стосунки між Петраковим та Маліновським