Лідери збірної України можуть вмовити Петракова повернути у команду Маліновського
Джерело:Футбол 1/2/3
Тренер збірної України Олександр Петраков не викликав Руслана Маліновського на жовтневі матчі. Гравець команди Едуард Соболь прокоментував відсутність футболіста Аталанти.
"Нам не вистачатиме Маліновського"
Український захисник Брюгге Едуард Соболь розповів про відсутність Руслана Маліновського у заявці збірної України на наступні матчі. На його думку, змінити рішення наставника "синьо-жовтих" зможуть спробувати лише ветерани команди – Андрій Ярмоленко та Андрій Пятов.
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Досвідчені лідери збірної у разі необхідності можуть поговорити та попросити Петракова повернути Маліновського у команду.
- Нагадаємо, що 64-річний спеціаліст не включив гравця Аталанти у заявку на матчі відбору чемпіонату світу-2022. Українська збірна 9 жовтня зіграє на виїзді проти Фінляндії, а вже 12 жовтня у Львові проведе поєдинок проти Боснії і Герцеговини.
Маліновський – дуже хороший і сильний гравець, який, я впевнений, у майбутньому допоможе команді. Зараз нам його не вистачатиме. Не знаю, чи були у гравців спроби якось вмовити Петракова змінити свою думку і довикликати Руслана. Але, якщо це і повинен хтось робити, то Ярмоленко або Пятов. Я вважаю, що саме вони мають розмовляти з тренером, якщо дійсно таке буде,
– розповів Соболь.
Незрозумілі стосунки між Петраковим та Маліновським
- Футболіст Аталанти випав з основи збірної України після того, як команду очолив Олександр Петраков. Маліновський за два попередні матчі провів на полі менше тайму.
- В інтернеті поширилась інформація, що між Маліновським та Петраковим конфлікт.
- Раніше цю ситуацію прокоментувала дружина футболіста. Роксана запевнила, що між її чоловіком та наставником немає напружених стосунків.
- Руслан достроково покинув розташування збірної перед контрольним спарингом із чехами. Разом із ним поїхали й декілька інших збірників.
- Новий тренер України зробив різке висловлювання щодо поведінки Руслана у національній команді.
- Маліновський вперше прокоментував такі слова Петракова. Футболіст зазначив, що ввічливо запитався, чи може він покинути "синьо-жовтих" до матчу з Чехією та почув: "Хочеш їхати – їдь".