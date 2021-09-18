"Потрібно було домовлятись"

70-річний спеціаліст поділився враженнями від списку гравців, які візьмуть участь у жовтневих поєдинках. Мирон Маркевич висловив свою думку щодо відсутності Руслана Маліновського.

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Він зазначив, що склад збірної України обирає лише головний тренер. Тому саме він буде нести відповідальність за результат. До нього не буде питань, якщо у жовтні українські футболісти переможуть у двох матчах.

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9 жовтня. Фінляндія – Україна

12 жовтня Україна – Боснія і Герцеговина

Маркевич вважає, якщо у Петракова таки є напружені стосунки з Маліновським, тому обом сторонам потрібно було домовлятись. У складі збірної України немає багато гравців, які виступають за топові іноземні чемпіонати.

Не включення Руслана Маліновського – це вибір Олександра Петракова, саме він відповідає за результат. На мій погляд, Петракову, якщо все ж, була якась напруженість у відносинах з Маліновським, потрібно було домовлятися. Тим більше, що серед українців на пальцях однієї руки можна перерахувати футболістів, які грають в європейських топ-чемпіонатах,

– заявив Маркевич.

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