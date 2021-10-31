Барселона – Алавес 1:1
Голи: Депай, 49 – Ріоха, 52
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Барселона провела свій дебютний матч без Рональда Кумана, який залишив пост головного наставника команди. Нідерландець покинув тренерське крісло до матчу з Алавесом, але це не принесло каталонцям перемогу.
Перша частина гри завершилась із "сухим" рахунком – 0:0. Хоча господарі мали декілька хороших нагод забити. Більш щедрим на голи був другий тайм. Вже на 49-й хвилині Барселона відкрила рахунок у матчі. Депай наважився на удар з-за меж штрафного, закрутивши м'яч у дальню дев'ятку. Красиве взяття воріт від господарів – 1:0.
- Однак недовго перевагу у рахунку тримав каталонський клуб. Вже через три хвилини забив й Алавес. Ріоха видав блискучий сольний прохід, обійшовши наче стоячих гравців Барселони. Футболіст гостей обігрався у стіночку з партнером по команді, майстерно поклав на газон голкіпера суперника та зрівняв цифри на табло – 1:1.
Відразу після пропущеного голу Коутінью гарматним ударом перевірив пильність воротаря гостей. Сівера був на місці, адже удар бразильця був прямо у центр воріт.
Найбільш реальну нагоду забити змарнував Депай. Лише стійка воріт врятувала Алавес від взяття воріт. У середині другого тайму нідерландський нападник вийшов віч-на-віч з голкіпером, але страж воріт гостей грудьми парирував постріл форварда Барселони.
- Каталонський клуб не зміг здобути перемогу після звільнення Кумана. Мирова – 1:1.
Барселона – Алавес: відеоогляд матчу