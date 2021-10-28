Барселона залишилась без тренера

Результати Барселони у цьому сезоні змусили керівництв клубу робити кадрові зміни на тренерському містку команди. Виїзний матч із Райо Вальєкано став останнім для Рональда Кумана на посаді головного тренера каталонців.

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Барселона мінімально програла Райо Вальєкано на виїзді – 1:0. Єдиний гол у зустрічі на 30-й хвилині забив Радамель Фалькао. Його результативний удар став фатальним для Кумана.

Нідерландський фахівець попрощається з командою 28 жовтня. Іспанський гранд вдячний наставнику за зроблену роботу та побажав йому усього найкращого у новому клубі.

Відзначимо, що команда залишилась без тренера за тиждень до матчу Ліги чемпіонів проти Динамо (2 листопада).

Кар'єра Кумана у Барселоні

Нідерландський тренер очолив Барселону у серпні 2020 року. За цей період команда провела під його керівництвом 67 поєдинків.

У новому сезоні-2021/2022 каталонський клуб зіграв 13 матчів в усіх турнірах, у яких святкувала лише 5 перемог, тричі зустрічі завершувались внічию. Ще 5 поєдинків завершувались поразкою для Барселони.