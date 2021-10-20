Барселона – Динамо 1:0

Гол: Піке, 36

До цього матчу обидві команди підходили із жахливою статистикою – жодного забитого голу в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Динамо ж пропустило п'ять голів, а Барселона – шість у попередніх двох матчах. Однак Динамо зіграло внічию з Бенфікою, тому мало набране очко.

Обидві команди грали між собою і в минулому сезоні Ліни чемпіонів. Тоді в Іспанії перемогла Барселона 2:1, а матч в Києві закінчився розгромом 0:4 на користь "синьо-гранатових".

Головний тренер Динамо Мірча Луческу здивував стартовим складом, з перших хвилин випустивши Супрягу. В попередньому матчі киян проти Львова він навіть не дав дограти форварду перший тайм, замінивши його. Цю заміну він назвав уроком для нападника.

Щодо Супряги, то його безгольова серія триває вже 13 місяців. Востаннє він забивав ще 23 вересня 2020 року у ворота Гента.

Водночас Динамо зіграло внічию з Барселоною у Юнацькій лізі УЄФА: відео

Барселона в цьому матчі одразу захопила ініціативу. Команда хотіла виправитися за помилки попередніх матчів перед власними вболівальниками. І на другій хвилині була близька до того, щоб відкрити рахунок – Дест пробивав головою після навісу від Альби. Але пробив вище воріт.

Першого удару в площину воріт від гравців Барселони в цьому сезоні Ліги чемпіонів (в попередніх матчах проти Баварії та Бенфіки гравці жодного разу влучно не пробили) довелося чекати до 21-ї хвилини. Люк де Йонг отримав пас поблизу штрафного майданчика і завдав прицільного удару по воротах. Динамо від пропущеного голу врятував Бущан, у стрибку дотягнувшись до м'яча.

Господарі поля продовжували контролювати гру, раз за разом тиснучи на ворота суперника. Динамо ж покладалося на надійну гру в захисті та контратаку. Перше ще вдавалося, а от з другим були проблеми. За перші 45 хвилин матчу кияни жодного разу не потурбували тер Штегена.

А на 36-й хвилині Барселона таки досягла свого. Спочатку знову нагоду забити змарнував Дест, з близької відстані розстрілюючи ворота – Бущан відбив. Але після подачі з кутового та розіграшу м'яча, Альба зробив закидання в штрафний майданчик, і Піке в падінні пробив повз голкіпера.

Відео голу Піке у ворота Динамо

У другому таймі Динамо вдалося дещо вирівняти гру. Хоча і була одна фатальна помилка, яка могла призвести до другого голу у ворота киян. Бущан невдало зіграв у штрафному майданчику під тиском Фаті. Депай у падінні зумів зберегти м'яч в межах поля, скинувши його на партнера. Фаті перебував спиною до воріт, тому вирішив пробити через себе, але промахнувся.

Значно активніше Динамо почало ходити вперед, коли на поле вийшли Гармаш та Вітіньо. Перший замінив Супрягу, а другий – Де Пену. Команда навіть отримала право на штрафні поблизу воріт Барселони, але витиснути з них максимуму не вдалося.

Натомість двічі міг забивати Коутіньо, який вийшов одразу по перерві. Та кожного разу йому бракло влучності. Під час першого удару бразилець залишився без опіки у штрафному, але пробив вище. А другий удар – це намагання здалеку поцілити у верхній кут воріт.

Динамо програє та опускається на останнє місце в турнірній таблиці. За три матчі в групі команда не забила жодного голу.

Барселона – Динамо відеоогляд