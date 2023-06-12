Втекли від війни та принесли мільйонні збитки: як склалася доля легіонерів Шахтаря

ФІФА підсунула свиню донецькому клубу, дозволивши іноземцям ігнорувати контракти. Через це майже всі легіонери розбіглись та завдали шкоди "гірникам". Пропонуємо розібратись, як склалась їх кар'єра після втечі з Шахтаря.

Війна в Україні катастрофічним образом вплинула на донецький Шахтар. Клуб втратив майже всіх легіонерів через скандальне правило ФІФА.

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Головний футбольний орган світу дозволив іноземним футболістам з УПЛ в односторонньому порядку призупиняти контракти з українськими командами.

Правило розповсюджувалось на сезон 2022-2023, але тепер ФІФА продовжила його дію і на наступний сезон. Саме "гірники" найбільше постраждали від нього, адже втратили аж 15 футболістів та можливість заробити на них.

Більшість гравців скористались правилом ФІФА, втім когось Шахтар зміг таки продати. Хоча звісно ціна була куди нижче очікуваної. Втім чи виграли від трансферів самі легіонери? 24 канал розповідає про те. як "втікачі" провели сезон 2022-2023.

ДОДО (правий захисник)

Вік: 23

Контракт із Шахтарем: до 2025 року

Ціна за оцінкою Transfermarkt: 20 мільйонів євро

Куди перейшов: Фіорентина

Сума трансферу: 14,5 мільйона євро

Бразильського вінгбека Шахтар встиг непогано продати. У 2018-му Додо перейшов всього за 2 мільйони, а продати його вийшло за 14,5 мільйона. І це вже під час дії правила ФІФА!

Додо непогано флаштувався у Фіорентині, ставши гравцем основи. Його команда фінішувала восьмою в Серії А, а також дійшла до фіналів Кубка Італії та Ліги конференцій.

ВІНІСІУС ТОБІАС (правий захисник)

Вік: 19

Контракт із Шахтарем: до 2026 року

Ціна за оцінкою Transfermarkt: 3 мільйони євро

Куди перейшов: Реал Мадрид (оренда)

Бразильський талант перейшов у Шахтар як раз напередодні повномасштабного вторгнення, взимку 2022-го. Тому і не зіграв за команду ані матчу. Влітку ж на Вінісіуса звернув увагу сам Реал та домовився про цивілізовану оренду, а не через правило ФІФА.

Втім за дорослу команду Тобіас не грав, зате став основним у Кастільї (другій команді Реалу), зігравши 35 матчів у третьому дивізіоні. Мадридці мають опцію викупу захисника за 10 мільйонів євро, але користатися нею не збираються. Тому Вінісіус має повернутись у Шахтар цього літа.

МАРЛОН (центральний захисник)

Вік: 27

Контракт із Шахтарем: до 2026 року

Ціна за оцінкою Transfermarkt: 7,5 мільйонів євро

Куди перейшов: Монца (правило ФІФА)

Зірковий центрбек провів у складі "гірників" лише півсезону і вирішив скористатись правилом ФІФА. Гравця прихопила Монца, яка дебютувала в Серії А. Там Марлон не став основним, скоріше гравцем ротації. Тим не менше, встиг награти 28 матчів та посісти 11 місце в чемпіонаті.

ВІТАО (центральний захисник)

Вік: 23

Контракт із Шахтарем: до 2024 року

Ціна за оцінкою Transfermarkt: 7 мільйонів євро

Куди перейшов: Інтернасьональ (правило ФІФА)

Бразильського вінгбека Шахтар, схоже, втратить безкоштовно. У 2019-му "гірники" виклали за молодого бразильця 3 мільйони євро, однак повністю основним в клубі він так і не став.

А ось повернення на Батьківщину додало йому ігрової практики. У Інтернасьоналі Вітао є основним центрбеком, а у сезоні-2022 став віцечемпіоном Бразилії. Тому скоріше за все, Вітао знову скористається правилом ФІФА та залишить Шахтар наступного літа вільним агентом.

ІСМАЇЛІ (лівий захисник)

Вік: 33

Контракт із Шахтарем: до 2023 року

Ціна за оцінкою Transfermarkt: 3 мільйони євро

Куди перейшов: Лілль

Сума трансферу: вільний агент

А ось Ісмаїлі Шахтар вже відпустив задарма. Бразилець грав за Шахтар з 2013 року та був його основним лівим беком. Втім повномасштабна війна застала його за рік до закінчення контракту. Тому Ісмаїлі замість використання правила ФІФА домовився із "гірниками" про достроковий розрив договору.

Футболіста забрав до себе в Лілль екстренер донеччан Паулу Фонсека. У складі "догів" Ісма частіше лікувався, але коли був здоровим, часто виходив в основі. Награвши 25 матчів за сезон, бразилець привів Лілль до 5-го місця в Ліз 1 та путівки в Лігу конференцій.

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МАРКІНЬОС СІПРІАНО (лівий захисник)

Вік: 24

Контракт із Шахтарем: до 2023 року

Ціна за оцінкою Transfermarkt: 800 тисяч євро

Куди перейшов: Крузейру, Аваї (правило ФІФА)

Сума трансферу: вільний агент

Інший лівий бек з Бразилії так і не прижився у Шахтарі і чимало ходив по орендах ще до початку повномасштабної війни. Її він зустрів в оренді у швейцарському Сьоні, а минулого літа відправився у клуб другого бразильського дивізіону Крузейру.

Втім і там Маркіньос загубився, лише зрідка виходячи на заміну або потрапляючи в основу. У березні цього року гравець підписав контракт з іншим клубом Серії В Аваї вже як вільний агент, але і там поки сидить на лаві.

МАРКОС АНТОНІО (опорний півзахисник)

Вік: 22

Контракт із Шахтарем: до 2025 року

Ціна за оцінкою Transfermarkt: 8 мільйонів євро

Куди перейшов: Лаціо

Сума трансферу: 7,5 мільйонів євро

Як і з Додо, Шахтар вдало спрацював із Маркосом Антоніо. Бразилець у стані "гірників" швидко став основним, але влітку минулого року привернув до себе увагу Лаціо.

Римляни зрештою погодились викупити хавбека Шахтаря за 7,5 мільйона євро, що вдвічі більше за суму, яку донеччани віддали за нього Ешторілу у 2019-му. Антоніо був у складі "орлів" скоріше гравцем ротації, зігравши 22 матчі, але допоміг клубу стати віцечемпіоном Італії.

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АЛАН ПАТРІК (центральний півзахисник)

Вік: 32

Контракт із Шахтарем: до 2025 року

Ціна за оцінкою Transfermarkt: 5 мільйонів євро

Куди перейшов: Інтернасьональ

Сума трансферу: 2 мільйона євро

А ось Патріка довелось Шахтарю відпускати майже задарма. Алан знаходився на контракті "гірників" з 2011 року, коли ті заплатили за нього Сантосу 4 мільйони євро.

З 2017 року гравець став по суті основним у Шахтарі, але після початку повномасштабної війни вирішив повернутись на Батьківщину. "Гірники" же зголосилися його відпустити у Інтернасьональ всього за 2 мільйони. Хай там як, а Патрік став основним у клубі, з яким виграв срібло чемпіонату Бразилії та забив 6 голів у 26-ти іграх.

МАЙКОН (центральний півзахисник)

Вік: 25

Контракт із Шахтарем: до 2025 року

Ціна за оцінкою Transfermarkt: 6 мільйонів євро

Куди перейшов: Корінтіанс (оренда)

У 2018-му гравець Корінтіанса Майкон обійшовся Шахтарю у 6,5 мільйонів євро. Бразилець поступово закріплювався в основі, але під час війни грати в Україні не захотів.

Втім Шахтар домовився із колишньою командою Майкона про оренду за символічні 500 тисяч євро до грудня 2023-го. У Корінтіансі хавбек частіше грає в основі. Минулого сезону команда посіла 4 місце у чемпіонаті та дійшла до чвертьфіналу Копа Лібертадорес.

МАНОР СОЛОМОН (лівий вінгер)

Вік: 23

Контракт із Шахтарем: до 2023 року

Ціна за оцінкою Transfermarkt: 18 мільйонів євро

Куди перейшов: Фулхем (правило ФІФА)

Схоже, що Шахтар задарма втратить один із своїх головних активів. Манор приєднався до команди у 2019-му за 6 мільйонів євро і швидко став лідером клубу. Втім громадянин Ізраїля вирішив, що він не готовий грати у країні, що воює.

Вінгер скористався правилом ФІФА та поїхав підкорювати АПЛ за Фулхем. Там він частіше виходив на заміну, але оформив 5 голів у 24-х матчах. Зараз же Соломон відмовив Шахтарю у поверненні і готується знову використати правило ФІФА.

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Одним із кандидатів на гравця є Тоттенхем, який може отримати його як вільного агента. Контракт ізраїльтянина з Шахтарем закінчується у грудні цього року. Втім Сергій Палкін вже заявив, що "гірники" підуть до суду, якщо хтось захоче підписати Манора безкоштовно.

ТЕТЕ (правий вінгер)

Вік: 22

Контракт із Шахтарем: до 2023 року

Ціна за оцінкою Transfermarkt: 25 мільйонів євро

Куди перейшов: Ліон, Лестер (правило ФІФА)

Із Тете у Шахтаря аналогічна ситуація. Клуб близький до повної втрати своєї зірки, чий контракт добігає кінця у грудні. На нього у 2019-му "гірники" витратили аж 15 мільйонів євро. Вінгер знайшов непоганий варіант у Франції, ставши гравцем основи Ліона.

За півсезона він забив 6 голів у 17-ти матчах, але взимку гравця переманив до себе Лестер. Там на Тете очікував провал. Бразилець рідко грав і в основному з лави запасних. Натомість "лиси" вилетіли у Чемпіоншип. Влітку Тете має повернутись у Шахтар, але поки жодної інформації щодо його подальшої кар'єри немає.

ПЕДРІНЬО (правий вінгер)

Вік: 25

Контракт із Шахтарем: до 2025 року

Ціна за оцінкою Transfermarkt: 10 мільйонів євро

Куди перейшов: Атлетіко Мінейро (правило ФІФА)

Шахтар не пошкодував аж 15 мільйонів євро влітку 2021-го за вінгера Бенфіки. На Педріньо була ставка як на головну зірку клубу, але у ньому він провів лише півроку (4 голи у 19-ти іграх). У 2022-му завдяки правилу ФІФА бразильця повернув на Батьківщину Атлетіко Мінейро.

Там же Педріньо поки не може нормально заграти через постійні травми. На його рахунку лише 7 матчів у сезоні-2022, а його команда посіла лише сьоме місце у Серії А.

ФЕРНАНДО (нападник)

Вік: 24

Контракт із Шахтарем: до 2023 року

Ціна за оцінкою Transfermarkt: 10 мільйонів євро

Куди перейшов: Зальцбург

Сума трансферу: 6 мільйонів євро

А ось із бразильським нападником Шахтар отримав непогану вигоду. У 2018-му "гірники" заплатили за нього 5,5 мільйонів євро, але по-справжньому основним він так і не став. У нього була непогана половина сезону 2021-2022 (п'ять голів у 7-ми матчах).

Але його контракт спливав би влітку цього року. На щастя, Зальцбург сильно зацікавився ним і погодився минулого літа заплатити 6 мільйонів євро. Проте через трави Фернандо поки не заграв, хоча у 12-ти матчах він забив аж 6 голів та став із командою чемпіоном Австрії.

ДАВІД НЕРЕС (нападник)

Вік: 26

Контракт із Шахтарем: до 2026 року

Ціна за оцінкою Transfermarkt: 22 мільйонів євро

Куди перейшов: Бенфіка

Сума трансферу: 15 мільйонів євро

Шахтар міг сильно прогоріти із трансфером ексгравця збірної Бразилії. Клуб викупив Нереса у Аякса в січні 2022-го за 12 мільйонів євро, але по суті Давід не зіграв за "гірників" жодного офіційного матчу.

За нападника, який мав стати лідером нападу донеччан, розгорнулась активна боротьба за трансферному ринку. У підсумку ще до активації правила ФІФА Бенфіка погодилась заплатити за форварда 15 мільйонів євро. залишивши Шахтар навіть у плюсі.

У лісабонському клубі Нерес має постійну ігрову практику, фактично замінивши українця Романа Яремчука. У 48 матчах Давід забив 12 голів та віддав 14 асистів. При цьому його команда виграла чемпіонат Португалії та дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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ПІДСУМОК

Отже, через початок повномасштабної війни Шахтар втратив аж 14 легіонерів. Половину з них (7) Шахтар вже втратив остаточно, продавши за максимально можливу суму або ж відпустивши вільними агентами:

Додо

Ісмаїлі

Маркіньос Сіпріано

Маркос Антоніо

Алан Патрік

Фернандо

Давід Нерес

За цих футболістів Шахтар разом виручив 45 мільйонів євро. При тому, що їх сумарна вартість згідно із Transfermarkt становить майже 70 мільйонів. А при правильному менеджменті клуб зазвичай продає гравця дорожче ніж його ціна на цьому ресурсі.

Ще семеро футболістів теоретично можуть ще повернутись до Шахтаря, адже ще мають контракти з "гірниками". Втім угоди із Вітао, Манором Соломоном та Тете закінчаться протягом сезону 2023-2024, коли правило ФІФА ще даватиме їм можливість ігнорувати донеччан.

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Тож лише на цих трьох гравцях Шахтар може втратити 50 мільйонів євро. Це як мінімум, оскільки орієнтуємось на оцінки Transfermarkt. А ось ще чотирох легіонерів фанати ще можуть побачити у футболці "гірників":

Вінісіус Тобіас

Марлон

Майкон

Педріньо

З ними донеччани мають контракти до 2025-2026 року. Якщо ЗСУ вдасться поставити крапку у війні з країною-терористкою якомога раніше, ці футболісти ще можуть пограти в УПЛ. Тому віримо в нашу армію та допомагаймо їй усіма можливими способами.

. У цій історії варто виділити нападника з Буркіна-Фасо Лассіні Траоре. Після переходу з Аяксу влітку 2021-го та важкої травми гравець єдиний з легіонерів не залишив Шахтар після початку повномасштабної війни. І хочу Траоре не завжди демонстрував топ-рівнь, він зміг забити 5 голів у 25-ти іграх за донеччан та став чемпіоном України. Але головне – показав позитивні людські якості.