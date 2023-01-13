З початку повномасштабного вторгнення Росії до України, ФІФА дозволив легіонерам українських клубів покинути команди. При цьому вони могли перейти в інші клуби, підписавши з ними тимчасові угоди, залишаючись на контракті в українських команд. А українські клуби відшкодування за ці переходи не отримували.

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Для прикладу, майже всі легіонери донецького Шахтаря покинули клуб, скориставшись цим правилом від ФІФА. Єдиний гравець, який залишився – нападник Лассіна Траоре.

У Шахтарі втрати від такого рішення ФІФА оцінили в 50 мільйонів євро. І подали позов в Спортивний арбітражний суд в Лозанні, вимагаючи компенсувати кошти. А також зупинити рішення щодо можливості легіонерам призупиняти свої контракт з клубом. 13 січня 2023 року CAS виніс своє рішення у цій справі. Він став на сторону ФІФА, відхиливши позов "гірників".

Варто відзначити, що позов до CAS подавали й російські клуби, легіонери яких теж отримали можливість покинути команди. Їх позов теж відхилили.