Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін словесно розніс ФІФА. Світова організація поставила Україну та Росію в рівні умови.

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Не ділять на добре та погане

Сергій Палкін поділився своєю думкою щодо чергового нововведення ФІФА стосовно українського футболу за час повномасштабної війни, яку розпочала Росія на території нашої держави. ФІФА ще на рік дозволила призупиняти контракти та самовільну залишати українські клуби. Проте зі зміною – правило не поширюється на нові угоди в Україні та Росії, тобто футболісти, які приїхали на територію нашої держави під час війни, таким "добром" скористатися не зможуть.

Палкін нагадав, що Шахтар втратили уже приблизно 40 мільйонів євро через це рішення світової орагнізації, а ще зазначив, що клуб ризикує втратити стільки ж. Також генеральний директор "гірників" розповів, що за словами ФІФА на них тиснула профспілка футболістів FIFPRO, яка вимагала взагалі надати всім легіонерам статус вільних агентів. А своїм рішенням щодо українського футболу світова організація ніби-то вже пішла на компроміс.

Мені здається, що це політичне питання. Ми ж розуміємо, які у ФІФА стосунки з Росією. І це ще один момент, який мене неймовірно бісить. Як можна було приймати однакові рішення стосовно нас і російського футболу. Ей, ви там нічого не переплутали? Вони – агресор, а ми – постраждалі. Ви знищуєте нас, а не допомагаєте. Добре, що зараз почалися якісь консультації та розмови щодо створення фонду підтримки українського футболу. Це хоч якесь зрушення,

– розповів Палкін.

Легіонери, які задарма покинули Шахтар за часи війни в Україні