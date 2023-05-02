Минулого літа український футбол зазнав серйозних втрат. Через війну УПЛ залишила більшість легіонерів. Особливо від цього постраждав Шахтар.

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Донецька команда була змушена відпустити більше десятка іноземців. Можливості їх утримувати не було, адже ФІФА дозволила легіонерам з УПЛ призупиняти контракти та укладати тимчасові в інших чемпіонатах.

Шахтар був на межі зникнення

Через це Шахтар був позбавлений можливості продавати своїх гравців та заробляти на цьому. Трансфери допомогли б "гірникам" розрахуватись по боргах, які становили близько 50 мільйонів євро.

На допомогу клубу прийшов продаж Михайла Мудрика. Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін зізнався, що виручені кошти за вінгера врятували Шахтар.

Це допомогло нам продовжити роботу клубу і повернути наші борги, тому що ФІФА дозволила нашим гравцям піти, а клуби продовжували вимагати платити за цих гравців. Чи можете таке собі уявити? Наші кредитори просять нас платити. Але коли я сперечаюся про те, як можна заплатити, якщо немає можливості продати цих гравців, вони просто зникли. В нас триває війна, але це нікого це не хвилює. Тому ці гроші, які ми отримали від продажу Мудрика, допомогли нам повернути ці борги. І ми звернемося безпосередньо до Федерального суду Швейцарії проти ФІФА та CAS. Мені не подобається, коли в нас є така організація, яка стоїть над усіма. Треба показати всьому світові, що нас треба якось захищати,

– заявив Палкін.

Кого Шахтар втратив через рішення ФІФА

Через правило ФІФА клуб в односторонньому порядку втратив наступних футболістів:

Марлон

Додо

Ісмаїлі

Вітао

Маркос Антоніо

Манор Соломон

Педріньо

Фернандо

Давід Нерес

Тете

Маркіньос Сіпріано

Вінісіус Тобіас

Алан Патрік

Жуніор Мораес

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Влітку ж клубу вдалось продати кількох футболістів – Давід Нерес (Бенфіка), Маркос Антоніо (Лаціо), Фернандо (Зальцбург), Ісмаїлі (Лілль) та Додо (Фіорентина). А ось у Вітао, Тете та Манора Соломона завершуються контракти влітку 2022 або 2023 років, тому цих гравців Шахтар вже втратив безкоштовно.

Шахтар у сезоні 2022-2023

Нагадаємо, що взимку трансфер Мудрика побив рекорд Шахтаря. Донеччани змогли продати українця в Челсі аж за 70 мільйонів євро. До того ж, ще 30 мільйонів "гірники" можуть отримати в якості бонусів.

Відзначимо, що цього сезону Шахтар посів третє місце у групі Ліги чемпіонів з Реалом, Лейпцигом та Селтіком, а також дійшов до 1/8 фінал Ліги Європи. У чемпіонаті за сім турів до фінішу підопічні Ігора Йовічевіча лідирують, випереджаючи Дніпро-1 на п'ять балів.