Легендарний Рой Джонс розповів, як Джошуа може перемогти Усика

Колишній чемпіон світу у чотирьох дивізіонах Рой Джонс поділився своїми думками щодо майбутнього реваншу Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Він дав поради британцеві, щоб перемогти українця.

Джонс назвав ключові помилки Ентоні

За словами Рой Джонса, Джошуа слід було б відійти від реваншу та надати можливість зустрітися з українцем Тайсону Ф'юрі. Таким чином в британця було б більше часу, аби підготуватися до поєдинку проти Усика.

До речі Хочу, щоб Джошуа відійшов убік, – Усик прагне вийти на ринг проти Ф'юрі

Але для Ентоні буде погано, якщо Усик переможе Ф'юрі. Тоді Олександр підійде до їхнього бою ще більш впевненим, ніж минулого разу,

– сказав ексбоксер.

Джонс запевнив, що для Джошуа гроші не в пріоритеті. А відхід від реваншу був би розумним рішенням для Ентоні, аби той краще підготувався.

"У реванші Ентоні треба бути розумнішим та почати швидше. Якби він це зробив у першому поєдинку – він би переміг, адже не був знищений Олександром. Ентоні дуже довго чекав, щоб вступити у бій. А коли вступив – виграв багато раундів. Але перші три віддав Усику. Це не можна робити проти бійців такого типу, адже Олександр – справжній боксер", – наголосив Рой.

Боксер переконаний, що Усику вдалося перемогти завдяки успішним першим трьом раундам.

"Він не збирався нокаутувати Джошуа, а хотів перебоксувати його. Якщо віддаєш йому перші три раунди – він уже виграв бій. Потім йому потрібно просто вижити у рингу і довести все до перемоги, що Усик і зробив", – додав колишній чемпіон світу.

Усик – Джошуа: все, що відомо про реванш