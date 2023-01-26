"Пішов за грошима": ексфутболіст Арсенала звинуватив Мудрика через перехід у Челсі

Трансфер Михайла Мудрика у Челсі вже ніяк не дає спокою прихильникам лондонського Арсенала. Вони продовжують критикувати українця за перехід до "аристократів".

Михайло Мудрик вже як 11 днів є гравцем Челсі. Лондонський клуб задовольнив фінансові смаки Шахтаря та віддав за лівого вінгера 100 мільйонів, 30 з яких у вигляді бонусів. Однак фанати Арсенала продовжують публічно висловлювати своє незадоволення вибором Михайла.

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Сімен: Мудрик сподобався би мені в Арсеналі, якщо чесно

Свою думку про перехід та дебют Мудрика в АПЛ висловив колишній голкіпер Арсенала та збірної Англії Девід Сімен.

Ексфутболіст залишився враженим солідною грою Михайла у дебютному матчі у футболці Челсі. Однак не обійшлось у цьому коментарі без гіркої нотки. Сімен впевнений, що Мудрик обрав Челсі, а не Арсенал, лише через гроші. Начебто Михайло погнався за високою зарплатою.

Коли Мудрик вийшов на поле, то виглядав дуже добре. Я був вражений його контролем м'яча, як він проходив захисників, короткими передачами, які він робив. Я думав, що він виглядає особливим. Мудрик сподобався би мені в Арсеналі, якщо чесно. Але Мудрик пішов за грошима,

– заявив колишній голкіпер.

Також Сімен запевнив, що теперішній Арсенал не може скласти конкуренцію Челсі, МанСіті, Ліверпулю чи Манчестер Юнайтед у фінансових трансферних баталіях.

За різною інформацією ЗМІ, Мудрик зароблятиме у Челсі 97 – 100 тисяч фунтів стерлінгів. Арсенал ж пропонував Михайлу двічі меншу зарплату.

Також незадоволений трансфер Мудрика у Челсі журналіст та уболівальник Арсенала Пірс Морган. Що не скажеш про фанатів "синіх", які залишились під великим враженням від дебюту Михайла. Дехто з уболівальників "аристократів" навіть додав, що українець коштує значно більше, аніж 100 мільйонів євро.

Головний тренер Челсі Грем Поттер теж похвалив Михайла після його дебютної гри в АПЛ. Мудрик змусив говорити про нього навіть легенд інших англійських грандів МЮ та Ліверпуля – Ріо Фердінанд та Стівена Джеррарда відповідно.

Навіть нулі на табло у матчі Ліверпуль – Челсі не заплямили дебют українського футболіста. Мудрик вже у своєму першому поєдинку у футболці "синіх" міг відзначитись голом, але забракло влучності. За те Михайло закохав у себе фанатів Челсі, а й встановив новий рекорд в АПЛ по швидкості, та показав фантастичну статистику у грі проти "мерсисайдців".

Вже 3 лютого Челсі прийме вдома Фулхем в АПЛ. Мудрик вперше може зіграти за рідних уболівальників "синіх".