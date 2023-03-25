"Ураган на ім'я Циганков": Ла Ліга присвятила крутий пост українській зірці

Адаптація Віктора Циганкова в іспанському футболі відбувається чудово. Український легіонер Жирони підкорює Ла Лігу.

Пресслужба Ла Ліги не перестає приємно дивуватись результативною грою Віктора Циганкова. за свої сім зіграних матчів українець відзначився вже трьома голами та такою ж кількістю асистів.

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Іспанія у шоці від гри колишнього динамівця

Перед від'їздом у збірну України Циганков оформив дубль за Жирону у ворота Райо Вальєкано. Саме цим голам Ла Ліга присвятила крутезну публікацію у своїх соціальних мережах. У Ла Лізі порівняли правого вінгера з "ураганом", який зносить усе на своєму шляху.

Віктор став першим українським футболістом, який забив два голи в одному матчі в іспанській першості. Іспанські уболівальники вже співають оди Віктору, який вже закохав їх у себе.

Відзначимо, що своїми результативними ударами Циганков приніс виїзну нічию Жироні 2:2. Його новий клуб йде на 12-му місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 31 бал.



Ла Ліга присвятила публікацію Віктору Циганкову / Фото з твітеру іспанської першості

Дубль у ворота Райо дозволив Віктору увійти у символічні збірні туру Ла Ліги.

Нагадаємо, що Циганков перебрався у Жирону 17 січня 2023 року, підписавши контракт до кінця червня 2027 року.

Цікаво, що у Циганкова буде додаткова мотивація у матчі проти Англії. Напередодні поєдинку Віктор вперше став батьком. Дружина футболіста народила хлопчика. У збірній вже привітали новоспеченого татуся з радісною звісткою.

Свою гольову феєрію Циганков зможе продовжити вже 26 березня у грі кваліфікації на Євро-2024 проти Англії. Стартовий свисток нідерландського судді пролунає на "Вемблі" о 19:00 (за Києвом).