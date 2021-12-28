Кривава "м'ясорубка": яким є стан здоров'я Берінчика після успішного захисту титулу з росіянином

28 грудня 2021 , 18:29
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Джерело:

BoxOffice

Денис Берінчик завершив 2021 рік перемогою над Ісою Чанієвим. Українцю добряче дісталось від боксера з Росії.

Красюк: Немає тріщин чи переломів

Олександр Красюк, промоутер Дениса Берінчика, розповів про стан здоров'я українського боксера. Справжня "м'ясорубка" була у виконанні двох боксерів, яка не могла не сподобатись фанатам.

Оце так Суперник Берінчика з Росії вражений теплим прийомом від українців

У 5-му раунді обидва бійці вже мали закривавлені обличчя. На щастя, медичне обстеження не виявило серйозних травм у Берінчика.

З носом Берінчика все гаразд. Немає тріщин чи переломів. Просто звичайна травма, яку отримав у поєдинку. Те саме з рукою – гематома,
– запевнив Красюк.

Нагадаємо, що зустріч відвідала дружина Берінчика, яка розплакалась після того, як українцю розбили ніс.

Берінчик – Чанієв: що відомо про бій

  • Вихід Дениса Берінчика був традиційно яскравим та оригінальним. Боксер із України виїхав до рингу на машині.
  • Українець святкував перемогу над Чанієвим за рішенням суддів. Для Берінчика ця звитяга стала 16-ю на професійному ринзі. Він шостий раз успішно захистив чемпіонський титул WBO International.
  • Після тріумфального бою Денис зробив великий стрибок у рейтингу BoxRec.
  • Після звитяги над боксером із Росії Берінчик заговорив про амбітні плани – титул чемпіона світу у легкій вазі.
  • Російський боксер залишився приємно здивований теплим прийомом від українських уболівальників.
Автор: Софія Кулай