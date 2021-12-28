Кривава "м'ясорубка": яким є стан здоров'я Берінчика після успішного захисту титулу з росіянином

Денис Берінчик завершив 2021 рік перемогою над Ісою Чанієвим. Українцю добряче дісталось від боксера з Росії.

Красюк: Немає тріщин чи переломів

Олександр Красюк, промоутер Дениса Берінчика, розповів про стан здоров'я українського боксера. Справжня "м'ясорубка" була у виконанні двох боксерів, яка не могла не сподобатись фанатам.

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У 5-му раунді обидва бійці вже мали закривавлені обличчя. На щастя, медичне обстеження не виявило серйозних травм у Берінчика.

З носом Берінчика все гаразд. Немає тріщин чи переломів. Просто звичайна травма, яку отримав у поєдинку. Те саме з рукою – гематома,

– запевнив Красюк.

Нагадаємо, що зустріч відвідала дружина Берінчика, яка розплакалась після того, як українцю розбили ніс.

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