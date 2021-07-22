Крістіану Еріксену, який пережив зупинку серця, забороняють грати в Італії

Півзахисник Інтера Крістіан Еріксен може змінити клуб через проблеми зі здоров'ям. Серце гравця збірної Данії зупинилося в першому таймі матчу Євро-2020 проти Фінляндії.

Член медичного комітету Федерації футболу Італії Франческо Браконаро повідомив, що датчанин не буде допущений до матчів у Серії А з серцевою патологією.

До слова Еріксен після операції на серці прийшов на тренування збірної Данії

Крістіан Еріксен не може бути допущений до ігор в Італії. Якщо йому видалять дефібрилятор, то це стане доказом усунення патології. Тоді він може повернутися до матчів за Інтер,

– цитує Браконаро джерело.

У Еріксена зупинилось серце під час матчу: що відомо

На останніх хвилинах першої 45-хвилинки матчу Фінляндія – Данія на Євро-2020 стався жахливий епізод – Еріксен втратив свідомість. Згодом стало відомо , що все було значно серйозні. У данця зупинилось серце.

Капітан данської команди Сімон К'яєр першим прийшов на допомогу партнеру по збірній. На поле також вибігли медики та кохана футболіста, яку стримали все той же К'яєр та голкіпер Данії.

Футболісти данської збірної обступили Еріксена, якому надавали допомогу. Все було для того, щоб жахливий інцидент не потрапив в об'єктиви фотокамер.

Покидав футболіст поле лише на ношах. Еріксена відразу відвезли у найближчу лікарню, де продовжували рятувати життя. Матч був призупинений. Лише за певний час стало відомо, що поєдинок відновиться у той же день. Як сказали згодом самі футболісти, що про це попросив їх Крістіан. Однак підсумковий результат був невтішний – 0:1 перемога фінів.

Стан здоров'я данця стабілізувався. А вже 15 червня данець вперше звернувся до фанатів із лікарняної палати.

Контракт Еріксена з Інтером розрахований до липня 2024 року.