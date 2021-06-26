Данці пустили журналістів на своє тренування тільки на стартові 15 хвилин, як того вимагає регламент.
До слова Народився у сорочці: Еріксена виписали з лікарні після успішної операції на серці
Еріксен не зможе допомогти команді на чемпіонаті Європи. Він втратив свідомість в першій грі Євро і був госпіталізований. Надалі він переніс операцію.
Однак Крістіан прийшов до партнерів, коли фотографи вже покинули поле арени в столиці Нідерландів, тому не потрапив в об'єктиви камер. Воротар збірної Данії Каспер Шмейхель пізніше сказав, що все були дуже раді бачити Крістіана:
Побачити його в реальному житті і переконатися, що з ним все в порядку було дійсно важливо. Думаю, багатьом хлопцям це допомогло стерти останні його зображення на полі.
У Еріксена зупинилось серце під час матчу: що відомо
- На останніх хвилинах першої 45-хвилинки матчу Фінляндія – Данія на Євро-2020 стався жахливий епізод – Еріксен втратив свідомість. Згодом стало відомо , що все було значно серйозні. У данця зупинилось серце.
- Капітан данської команди Сімон К'яєр першим прийшов на допомогу партнеру по збірній. На поле також вибігли медики та кохана футболіста, яку стримали все той же К'яєр та голкіпер Данії.
- Футболісти данської збірної обступили Еріксена, якому надавали допомогу. Все було для того, щоб жахливий інцидент не потрапив в об'єктиви фотокамер.
- Покидав футболіст поле лише на ношах. Еріксена відразу відвезли у найближчу лікарню, де продовжували рятувати життя. Матч був призупинений. Лише за певний час стало відомо, що поєдинок відновиться у той же день. Як сказали згодом самі футболісти, що про це попросив їх Крістіан. Однак підсумковий результат був невтішний – 0:1 перемога фінів.
- Стан здоров'я данця стабілізувався. А вже 15 червня данець вперше звернувся до фанатів із лікарняної палати.