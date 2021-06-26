Данці пустили журналістів на своє тренування тільки на стартові 15 хвилин, як того вимагає регламент.

До слова Народився у сорочці: Еріксена виписали з лікарні після успішної операції на серці

Еріксен не зможе допомогти команді на чемпіонаті Європи. Він втратив свідомість в першій грі Євро і був госпіталізований. Надалі він переніс операцію.

Однак Крістіан прийшов до партнерів, коли фотографи вже покинули поле арени в столиці Нідерландів, тому не потрапив в об'єктиви камер. Воротар збірної Данії Каспер Шмейхель пізніше сказав, що все були дуже раді бачити Крістіана:

Побачити його в реальному житті і переконатися, що з ним все в порядку було дійсно важливо. Думаю, багатьом хлопцям це допомогло стерти останні його зображення на полі.

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