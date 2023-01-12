Роналду позбувся "Золотого м'яча", аби допомогти важкохворим дітям
Джерело:AS
Володар п'яти "Золотих м'ячів" Кріштіану Роналду продав ще одну з таких нагород. Усі виручені від такого лоту кошти підуть на допомогу дітям, які страждають на складні недуги.
Трофей, який Роналду здобув у 2013 році, став другим у його скарбничці з нагород "Золотих м'ячів". На аукціоні цей лот від Кріштіану пішов за 645 тисяч доларів. Перемогу у торгах здобув бізнесмен із Ізраїлю Ідан Офер, який вже далеко не вперше вкладає свої гроші у розвиток футболу.
Цікаво Роналду зірве джекпот за те, що стане амбасадором Саудівської Аравії у боротьбі за ЧС-2030
Добра справа від зірки футболу
П'ять років тому Офер придбав 32 відсотки акцій мадридського Атлетіко, а згодом ще й став акціонером Фамалікани з Португалії.
Усі виручені від продажу "Золотого м'яча-2013" кошти перерахують на рахунку благодійного фонду "Загадай бажання", який допомагає важкохворим дітям боротись зі складними та серйозними хворобами.
Цікаво, що оригінал "Золотого м'яча" роками тримався у музеї футболіста на острові Мадейра. Зірковий нападник ж зробив собі копію нагороди.
Роналду добре відомий своїми добрими благодійними справами.
Відзначимо, що "Золотий м'яч" у 2022 році отримав нападник мадридського Реала Карім Бензема.
Роналду готується до дебюту за Аль-Наср
- Наразі нападник чекає дебюту за нову команду. 1 січня 2023 року Кріштіану став гравцем Аль-Насра, підписавши 2-річний контракт.
- Перші два поєдинки футболіст пропускає через дискваліфікацію, яку отримав ще виступаючи за Манчестер Юнайтед. Зірковий португалець на емоціях розбив телефон фаната Евертона, за що отримав покарання.
- На 22 січня може припасти дебют CR7 у новій команді, коли Аль-Наср вдома прийме Іттіфак.
- Очікується, що за рік Роналду отримуватиме в Саудівській Аравії 200 мільйонів євро. 90 мільйонів складає зарплата в Аль-Насрі, а ще 110 мільйонів за рахунок спонсорських та комерційних угод.
- Також влада арабської країни пообіцяла футболісту 200 мільйонів євро, якщо той стане амбасадором заявки Саудівської Аравії у боротьбі за ЧС-2030.
- Роналду вже визначився, де проживатиме у новій для нього країні.
- Місцева влада навіть "пропустила повз вуха" стосунки Кріштіану та моделі Джорджини Родрігес. Адже за законом, у Саудівській Аравії неодружена пара не може жити під одним дахом.