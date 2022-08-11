Вмовити Усика виїхати з України було дуже складно, – промоутер боксера

Непереможний Олександр Усик довго відмовлявся виїжджати з України. Промоутер Боксера Олександр Красюк розповів, як боксер прийняв важливе рішення на користь реваншу.

Красюк: Усик – рупор світового масштабу

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Олександр Красюк розповів, що Усик не планував виїжджати з України. До того ж його було складно вмовити зробити це.

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Вмовити Усика виїхати з України було дуже складно. Перший день війни його застав не в Україні, він повертався в Україну як міг. 26 лютого він вже був у Києві. Одразу приєднався до лав територіальної оборони. Знову ж таки, він не любить, коли про це розповідають, але сам він про це не розповість. Патрулював свій округ, регіон так само з хлопцями, схожими на нього,

– сказав промоутер.

Олександра змусили виїхати з України його друзі з ЗСУ, які наголосили, що таким чином Усик зможе більше привернути увагу світу до України.

"Він має багато друзів високопосадовців, у Збройних Силах України – багато з ким спілкувався і радився щодо цього. Жодного разу він не чув: "Ні, ні, Саша. Залишайся в Україні. Роби те, що ти робиш, тому що це необхідно".

Усі без винятку люди говорили: "Саша, збирайся. Ти – рупор світового масштабу. Ти зможеш допомогти Україні. Ти зможеш донести світу, що насправді відбувається. Що більше буде уваги до України, тим краще для нас. Нам потрібні перемоги. Ти професійний боксер, тому, будь ласка, займайся своєю справою"", – додав Красюк.

Усик – Джошуа: головне

Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня. Бій прийме місто Джидда, що у Саудівській Аравії. Близько 40 тисяч фанатів зможуть подивитися бій наживо.

У першому поєдинку, який відбувся у вересні 2021 року, відібрав у Джошуа чемпіонські титули. У контракті був прописаний можливий реванш, чим Джошуа і скористався.

Українці зможуть безплатно подивитися бій за участі Усика. Річ у тім, що Олександр викупив за власні кошти права на трансляцію поєдинку.

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