Красюк: Усик – рупор світового масштабу

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Олександр Красюк розповів, що Усик не планував виїжджати з України. До того ж його було складно вмовити зробити це.

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Вмовити Усика виїхати з України було дуже складно. Перший день війни його застав не в Україні, він повертався в Україну як міг. 26 лютого він вже був у Києві. Одразу приєднався до лав територіальної оборони. Знову ж таки, він не любить, коли про це розповідають, але сам він про це не розповість. Патрулював свій округ, регіон так само з хлопцями, схожими на нього,

– сказав промоутер.

Олександра змусили виїхати з України його друзі з ЗСУ, які наголосили, що таким чином Усик зможе більше привернути увагу світу до України.

"Він має багато друзів високопосадовців, у Збройних Силах України – багато з ким спілкувався і радився щодо цього. Жодного разу він не чув: "Ні, ні, Саша. Залишайся в Україні. Роби те, що ти робиш, тому що це необхідно".

Усі без винятку люди говорили: "Саша, збирайся. Ти – рупор світового масштабу. Ти зможеш допомогти Україні. Ти зможеш донести світу, що насправді відбувається. Що більше буде уваги до України, тим краще для нас. Нам потрібні перемоги. Ти професійний боксер, тому, будь ласка, займайся своєю справою"", – додав Красюк.

Зверніть увагу! Повну розмову з Олександром Красюком, промоутером Усика, читайте за посиланням.

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