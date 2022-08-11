Красюк: Усик – рупор мирового масштаба

В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала Александр Красюк рассказал, что Усик не планировал уезжать из Украины. К тому же, его было сложно уговорить сделать это.

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Усика уехать из Украины было очень сложно. Первый день войны его застал не в Украине, он возвращался в Украину, как мог. 26 февраля он уже находился в Киеве. Сразу присоединился к рядам территориальной обороны. Опять же он не любит, когда об этом рассказывают, но сам он об этом не расскажет. Патрулировал свой округ, регион так же с ребятами, похожими на него,

– сказал промоутер.

Александра заставили выехать из Украины его друзья из ВСУ, которые подчеркнули, что таким образом Усик сможет больше привлечь внимание мира к Украине.

"У него много друзей высокопоставленных чиновников, в Вооруженных Силах Украины – со многими общался и советовался по этому поводу. Ни разу он не слышал: "Нет, нет, Саша. Оставайся в Украине. Делай то, что ты делаешь, потому что это необходимо.

Все без исключения люди говорили: "Саша, собирайся. Ты – рупор мирового масштаба. Ты сможешь помочь Украине. Ты сможешь донести миру, что действительно происходит. Чем больше будет внимания к Украине, тем лучше для нас. Нам нужны победы. Ты профессиональный боксер, поэтому, пожалуйста, занимайся своим делом", – добавил Красюк.

Обратите внимание! Полный разговор с Александром Красюком, промоутером Усиком, читайте по ссылке.

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