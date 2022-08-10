Усик у відмінній формі перед реваншем з Джошуа
Олександр поділився ефектним відео своєї роботи із грушею, де можна оцінити і швидкість боксера, і потужність його ударів.
Варте уваги Бій Усик – Джошуа безкоштовно покажуть в Україні: де його дивитися онлайн та по телевізору
Раніше промоутер українця Олександр Красюк розповідав, що Усик тренувався до реваншу в Дубаї. Оскільки поєдинок буде в Саудівській Аравії, то команда боксера вирішила обрати місце для підготовки, яке буде подібним до кліматичних умов під час самого поєдинку. До цього Олександр перебував у Празі.
Відео з тренувань Усика
Усик вже не вперше демонструє свою підготовку вболівальникам. Нещодавно у мережі з'явилося відео з тренувань боксера.
Проте підготовка українця досить різнопланова. Усик також грає в теніс перед реваншем з Джошуа, правда дещо незвичний – з нестандартним м'ячем.
Усик – Джошуа: головне про реванш
- Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня. Бій прийме місто Джидда, що у Саудівській Аравії. Близько 40 тисяч фанатів зможуть подивитися бій наживо.
- Для Олександра це буде перший захист титулів WBA, WBO, IBF та IBO, які він здобув в бою проти Ентоні Джошуа. У вересні 2021 року він переміг британця за рішенням суддів.
- Однак в контракті був прописаний можливий реванш, чим Джошуа і скористався.
- Нагадаємо, що українці зможуть безплатно подивитися бій за участі Усика. Річ у тім, що Олександр викупив за власні коти права на трансляцію поєдинку.
- Нещодавно з'явилося ефектне промо до реваншу Усик – Джошуа. У відео показано яскраві фрагменти тренувального процесу боксерів, а також увійшов невеличкий момент із першого поєдинку між українцем та британцем.