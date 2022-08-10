Права на трансляцію цього бою виставляли на продаж. І Усик вирішив викупити їх для безкоштовного показу в Україні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів промоутер боксера Олександр Красюк.

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Хто буде безкоштовно транслювати бій Усик – Джошуа в Україні

Бій Усик – Джошуа можна буде переглянути як в інтернеті, так і по телебаченню. В Україні його транслюватимуть цілком безкоштовно на різних платформах. Це зроблено для того, щоб чемпіонський бій подивилися всіх охочі.

MEGOGO

"Поєдинок буде транслюватися на MEGOGO в режимі, коли будь-хто – чи то підписник, чи не підписник MEGOGO має можливість увімкнути сайт MEGOGO чи завантажити застосунок MEGOGO і безкоштовно та без реєстрації дивитися поєдинок Усик – Джошуа 2", – розповів Олександр Красюк.

Суспільне

Ще одним транслятором стане Суспільне. Але не головний канал, а його регіональні філії.

"Оскільки Суспільне є частиною телевізійного марафону, який транслюється не лише на території України, а телевізійні права мають обмеження лише на території України, тому ця трансляція піде через мережу регіональних каналів Суспільного з тим самим охопленням та аудиторією. Тобто люди, які не мають можливість дивитися MEGOGO, чи не мають доступу до інтернету – можуть увімкнути свій регіональний канал Суспільного й дивитися поєдинок Усик – Джошуа", – розповів промоутер боксера.

Ютуб

Усик вирішив транслювати цей бій і на власному ютуб-каналі. Бій буде доступний у прямому ефірі абсолютно безкоштовно для всіх охочих.

Ще одним місцем трансляції буде Pari Match, який на своїй платформі теж транслюватиме цей поєдинок.

Боксери боротимуться одразу за три чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF у важкій вазі. Їх Усик здобув у вересні 2021 року, коли переміг Джошуа в Лондоні рішенням арбітра.