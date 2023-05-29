Жереб звів у першому колі Марту Костюк із білорускою Аріною Сабалєнко. На жаль, українська тенісистка поступилась у двох сетах представниці ворожої країни – 6:3, 6:2.

До теми Людям має бути соромно, – Костюк відреагувала на свист в її сторону від глядачів Ролан Гаррос

Ганебна поведінка фанатів Ролан Гаррос

Після чого Марта вкотре проявила свою принципову та патріотичну позиції у моменті, коли не потиснула руку Сабалєнко біля сітки. Костюк вже традиційно одразу попрямувала подякувати судді на вишці.

Однак така поведінка українки вкрай не сподобалась глядачам на трибунах Ролан Гаррос. Місцеві уболівальники несподівано освистали Костюк.

Цікаво, що після матчу сама Сабалєнко заявила, що Костюк не заслуговує на свист у свою сторону від уболівальників. Хоча Аріна спершу сама подумала, що свист адресований у її сторону, тому не помахала рукою трибунам, а вклонилась їм. Але згодом зрозуміла, що ні, тому їй стало соромно за свою поведінку. Хоча ми не дуже віримо у щирість цих слів білоруської тенісистки.

Несподівану поведінку прокоментувала сама Марта. На її думку, цим уболівальникам, які її освистали, має бути соромно. Адже завжди відчувала підтримку фанатів, але не цього разу.

Кулеба: Тим, хто освистував, потрібно відвідати Бучу

Свій коментар підтримки на своїй сторінці у твітері залишив Дмитро Кулеба. Міністр закордонних справ України запросив глядачів, які освистали українську тенісистку, приїхати у зруйновану окупантами Бучу. Або приїхати в Україну під час повітряної тривоги, коли із території Білорусі злітає ворожий літак.

Я підтримую Марту Костюк, яку освистали за відмову потиснути руку білорусці Арині Соболенко. Тим, хто освистував, потрібно відвідати Бучу, куди російська армія прийшла з Білорусі і винищувала мирне населення. Або бігати в укриття, коли в Білорусі злітає російський літак. Тоді свистіть,

– написав Кулеба.

На жаль, така підтримка місцевих фанатів неабияк засмутила не лише українців, а й саму Костюк. Хоча, як розповідала сама Марта, вона звикла до хейту, тому видалила усі соцмережі зі свого телефону, аби не читати критику, яка знижує моральний стан.