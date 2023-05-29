Українка змогла взяти у представниці ворожої країни лише 5 геймів та покинути турнір за підсумками двох сетів – 3:6, 2:6. Аріна Сабалєнко, на жаль, пройшла у друге коло Ролан Гаррос. Натомість Марта Костюк зачохлила ракетку.

До теми Французька публіка освистала Костюк: українка не потиснула руку білорусці Сабалєнка – відео

Костюк: Те, що сталося, мушу сказати, я не очікувала

Після закінчення матчу французькі глядачі несподівано засвистали українку, яка традиційно відмовилась тиснути руку суперниці, яка представляє країну-агресора. Така поведінка уболівальників неабияк здивувала не лише українців, а й саму Марту.

Після поєдинку Костюк прокоментувала дикий вчинок фанатів. Спершу Марта зауважила, що завжди відчувала підтримку, як на корті, так і поза його межами. Але не цього разу. Українка запевнила, що тим, хто освистав її повинно бути соромно.

"Я не знаю. Я відчуваю, що люди підтримують мене на різних турнірах, і я просто хочу показувати свої найкращі результати і грати в теніс, і щоб люди підтримували мене, коли я граю", – сказала Костюк.

Також українська тенісистка розповіла, як зіткнулась із критикою та хейтом після того, як показала усім свою патріотичну позицію та відношення до "колег по цеху" з ворожих країн.

Те, що сталося, мушу сказати, я не очікувала. Не очікувала, але я ніяк на це не відреагувала. Чесно, людям має бути соромно, але не мені вирішувати. Я почуваюся нормально. У соціальних мережах після моїх заяв я отримую багато негативних реакцій, але я видалила майже всі соціальні мережі з телефону. Я нічого не читаю. Я закриваю коментарі, і я не хочу – чесно кажучи, не хочу. Мені набридло те лайно, яке говорять люди. Це не має сенсу, тому я просто пропускаю це,

– заявила Марта.

Після матчу цю ситуацію прокоментувала й Сабалєнко, яка спершу подумала, що свист адресований у її сторону. Але згодом зрозуміла, що ні. Білоруска заявила, що Костюк не заслуговує на таку поведінку глядачів.

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