100-та ракетка світу віддала представниці ворожої країни лише чотири гейми та пробилась у друге коло за підсумками двох сетів – 3:6, 1:6. Цікаво, що на корт Анна Кароліна Шмідлова вийшла в екіпіруванні кольорів прапора України.

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Вийшла на корт у синьо-жовтому одязі

Після переможного поєдинку на Ролан Гаррос словацька тенісистка вкотре довела, що таким вчинком хотіла підтримати Україну, а її перемога над росіянкою має тепер особливе значення.

В інстаграмі тенісистки з'явилось фото з матчу, до якого вона додала смайли блакитного та жовтого сердечка.



Шмідлова підтримала Україну / Скриншот із інстаграму тенісистки

До слова. У наступному раунді подруга України Шмідлова зіграє іспанки Альони Большової, яка є 131-ю ракеткою світу.

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